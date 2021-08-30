雙北2確診者遊花蓮！2天1夜足跡曝　縣府匡列7人大清消

▲花蓮縣衛生局公布雙北二名染疫者疫調足跡。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局29日接獲台北市政府及新北市政府通報，有確診者曾於8月份來訪花蓮，其中台北市的案16087、其中美國返台的案16087「足跡跑遍花蓮文青小店、美食」，縣府並匡列7人將採檢PCR；另外新北的案16080的足跡足跡則較單純，花蓮縣府昨公布2人足跡，呼籲足跡重㬪的鄉親發現身體不適，儘速就醫。

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來自台北市的案16087是一名美國返台的年輕人，今年5、6月在美國施打過2劑輝瑞（BNT）疫苗，於7月23日返台，居家檢疫期間PCR都是陰性，居家隔離期滿在社區活動，因近期將返回美國，因此28日自費到醫院採檢確診，CT值36。花蓮縣衛生局29日接獲台北巿通知16087確診個案，於8月26日至27日曾到花蓮旅遊，共計有9家店家7位工作人員安排PCR採檢及自主健康管理，店家及其週邊皆已安排清消。

另外，個案16080經新北巿通知曾於8月15日到過統一超商馬太鞍門巿及光復糖廠，店家及其週邊已安排清消。

花蓮縣政府再次提醒，若與上述確診個案足跡重疊之鄉親，請務必隨時注意自身健康，若有任何呼吸道及不舒服等症狀也請立即就醫，並避免搭乘大眾運輸及計程車，如有疑慮可至各鄉鎮市衛生所預約快篩檢測。

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