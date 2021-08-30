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社會 社會焦點 保障人權

遭冤獄18年謝志宏獲刑事補償2319萬確定　部分發回金額可望提高

▲纏訟20年歷經更七審，9次死刑判決的謝志宏終獲無罪平反。（圖／記者林悅翻攝）

▲謝志宏無罪平反，可先獲得2319萬刑事補償，金額可望再提高。（圖／記者林悅翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

因被檢警單位認定犯下台南歸仁雙屍命案，最後遭判死刑的謝志宏，日前獲准再審，最後更成功翻盤，無罪確定。謝志宏遭關押18年多，律師團為他聲請刑事補償，台南高分院裁准2319萬9千元。律師團聲請覆審，司法院刑事補償法庭核准複審，謝志宏獲得2319萬9千元確定，其餘部分撤銷發回更審，補償金額可望再提高。

發生在2000年6月24日的台南歸仁雙屍命案，謝志宏與郭俊偉被控於當天夜遊時，郭俊偉拿蝴蝶刀性侵殺害一名女子，又將路過的目擊老農殺害。警方逮捕郭俊偉，郭俊偉咬定謝志宏共犯，謝志宏在警局中自白犯案，謝、郭2人遭起訴。從2001年到2010年，最高法院7度發回更審，更七審仍判謝志宏死刑，2011年獲最高法院判刑確定。

謝志宏遭死刑定讞後，人權團體展開救援，其中「台灣冤獄平反協會」的律師團更是著力最深。最後全案於2019年9月間，由檢方向法院聲請再審獲准，並於去年5月間，台南高分院首度改判無罪，檢方未上訴，全案於去年6月間無罪確定，謝志宏由死刑定讞的死囚，改判無罪確定。

謝志宏無罪確定後，律師團計算他被關押共6834天，以每日最高金額5000元計算，聲請刑事補償3417萬元。台南高分院審理後，認為當年謝志宏及其辯護人，對證據調查的聲請有忽略之處，包括未提出筆錄前的「行蹤交代稿」與無法舉證警方刑求，最後決定以每日3500元計算，總計裁准2319萬9千元。但律師團不滿意，向司法院刑事補償庭聲請覆審。

司法院刑事補償庭審理後，認為2319萬餘元的刑事補償有理由，這部分先行確定；但認為台南高分院駁回理由不足，不能把當時聲請證據不足之處，歸責於謝志宏承擔，因此撤銷此部分裁定，改發回台南高分院更為裁定。也就是謝志宏確定可以先獲得2319萬餘元的刑事補償，另外台南高分院更裁後，補償金額可望再提高。

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