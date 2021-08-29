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美軍在喀布爾軍事打擊「瞄準炸彈客」　民宅爆炸傳1死3傷包括兒童

▲▼美軍第82空降師士兵在喀布爾機場維持秩序。（圖／路透社）

▲美軍第82空降師士兵在喀布爾機場維持秩序。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

阿富汗首都喀布爾29日再傳爆炸巨響，2名美國官員向路透社表示，美軍在喀布爾針對恐怖份子實施軍事打擊行動，但沒有說明更多細節。喀布爾警方人士則透露，有一枚火箭擊中喀布爾機場附近民宅；根據半島電視台報導，這起爆炸造成1名兒童死亡，另有3人受傷。

根據路透社報導，2名不願透露姓名的官員表示，美軍此次攻擊的目標為疑似伊斯蘭國呼羅珊省（ISIS-K）武裝份子。官員特別強調，目前引用的情報可能還會有變。

目擊者稱，在喀布爾機場附近聽見巨大爆炸聲，媒體畫面顯示現場揚起濃煙，但官方尚未證實人員傷亡數字。有2名目擊者向路透社說，疑似有一枚火箭彈擊中喀布爾機場北側一棟建築，但此消息同樣尚未獲得證實。

另據半島電視台（Al Jazeera）報導，喀布爾警方人士透露，爆炸導致1名兒童死亡，另有3人受傷。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，遭美軍襲擊的目標為自殺炸彈客，該名炸彈客當時正駕車準備前往喀布爾機場進行恐怖攻擊。

另有外媒報導稱，此次事件共造成2人死亡、3人受傷。詳細情況仍有待釐清，也不清楚民宅遇襲與美軍的打擊行動是否有直接關連。

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關鍵字：

喀布爾阿富汗ISIS-K

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