運8技偵機擾台！我軍廣播2次才驅離　8月累計33架共機

▲運8技偵機。（圖／國防部提供）



記者黃巈禾／台北報導

國防部今（29）日證實，1架運8技偵機進入我西南空域，我空軍派遣空中巡邏兵應對、廣播驅離、防空飛彈追監，這也是8月以來第33架共機。

根據臉書粉專在「台灣西南空域」記錄，有共機29日上午進入我西南空域，我空軍在空監控，共廣播2次，第1次是在上午6時21分廣播「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度3500公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。

對於共機持續擾台，我空軍上午9時52分再度廣播「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6600公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

根據國防部公布的資料顯示，截至8月29日，共軍在8月共派遣架共33架共機擾台，包括：8月8日運8反潛機1架；8月11日運8電偵機1架；8月12日運8遠干機1架、運8電偵機1架、殲16機4架、運8反潛機1架；8月15日運8反潛機1架，8月16日運8反潛機1架。

8月的共機還包括：8月17日運8反潛機1架、運8遠干機1架、空警500機1架、殲16機6架、轟6K機2架；8月19日轟6機1架；8月22日運8反潛機1架；8月23日運8遠干機1架、運8反潛機1架；8月25日1架運8反潛機；8月26日1架運8反潛機、1架直9反潛直升機；8月27日1架運8反潛機、2架直8直升機；8月29日1架運8技偵機。

值得注意的是，共軍26日派遣1架運8反潛機、1架直9反潛直升機，進入我西南防空識別區，根據國防部公開紀錄，直9反潛直升機為首次擾台。