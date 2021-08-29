高嘉瑜客串婚禮歌手唱《刻在》　網：音符在五線譜的位置完全原創！

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

盧廣仲為電影《刻在我心底的名字》獻唱的主題曲《刻在我心底的名字》，從去年開始一路橫掃金馬、金曲獎項，但昨吳宗憲公開質疑，《刻在》與經典西洋老歌《Reality》相似度高，引起不少爭論，立委高嘉瑜也分享過去在婚禮獻唱《刻在》一曲的影片，讓不少網友紛紛留言回響。

高嘉瑜29日在臉書發文表示，今天這首歌很紅，音樂有時候很難有客觀標準，有些人喜歡有些人不喜歡、同一首歌曲對每個人也都有不同的感受，有些音樂聽過可能就在心裡留下痕跡，「總之，這首歌已經刻在我們心底了，就再回味一次+<><版的《刻在我心底的名字》！」

影片中，高嘉瑜在主歌部分雖稍有走音以及奇妙轉調，音準部分比起過往仍有長足進步，但進副歌前大搶拍，在全場觀眾幫忙打拍子下，才又回到節拍上。

貼文一出，網友也紛紛回應，「聽嘉瑜女神唱完，我更堅信這首歌沒抄襲了！」、「音符在五線譜的位置完全原創！」、「佩服還吃的下飯的人」、「沒有技巧，全是感情」、「這個已經唱出自己的味道，沒人能抄襲」

《刻在我心底的名字》 一曲抄襲爭議越演越烈，華納音樂出版有限公司台灣分公司也透過律師首度發聲明澄清，表示作者感到困擾和遺憾，各界批評指教均理解尊重，聲明強調《刻在》為作者許媛婷、謝佳旺、陳文華所原創，絕非抄襲。