美軍殺人無需白宮批准！　拜登「開綠燈」：見到ISIS-K可直接擊殺

記者葉睿涵/編譯

阿富汗喀布爾機場26日發生自殺炸彈恐怖攻擊,造成至少170名阿富汗人死亡、13位美軍殉職。伊斯蘭國分支「伊斯蘭國呼羅珊省(ISIS-K)」隨後宣稱犯案,於是美軍極力追捕相關恐怖分子,並預計在未來幾天進行多次空襲,報復ISIS-K的惡行。美國官員透露,總統拜登已為五角大廈「開綠燈」,國防部可以在未獲白宮批准的情況下,直接擊殺任何與ISIS-K相關的目標。

據《政客》(Politico)報導,五角大樓最近對2名涉嫌參與並計畫喀布爾機場恐怖襲擊事件的2名ISIS-K成員發動空襲,當場將2人炸死。3名美國官員透露,拜登已授予五角大廈的高級領導人「直接擊殺ISIS-K」的權利,「總統的指示是『直接去做』,如果美軍發現更多目標的話,就會直接開火」。

A US drone has struck a house in eastern #Nangarhar province Qala-e-Naghrak 7th District, last night 12:00AM.

The U.S. military says a key member of the Islamic State group has been killed in an airstrike who was mastermind of the #Kabulairport attack. pic.twitter.com/LGUNSf7b18