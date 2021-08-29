衝阿富汗救妻小！英計程車司機命喪機場恐攻　愛妻、2女兒也過世

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記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗喀布爾機場26日發生自殺恐怖攻擊，造成至少170人死亡。其實早在爆炸發生之前，英國29歲計程車司機尼亞齊（Mohammad Niazi）不顧性命安危，買了機票前往喀布爾想帶著妻子和孩子們逃亡，豈料他、愛妻、2名不到10歲的女兒死於這場恐怖攻擊，另外2名孩子外傳重傷在醫院接受治療，最小的才2歲。

綜合天空新聞等英媒報導，尼亞齊25日從倫敦飛往阿富汗，先是到了亞塞拜然，接著再到阿富汗喀布爾，中間歷經3、4天的時間，還必須通過塔利班檢查站，就是要把生活在當地的妻小帶走。就算中間困難重重，但這對他來說都不算什麼，因為他想要與妻子、4個孩子們團圓，就是要把妻小都接回英國，過上更好的生活。

尼亞齊2004年以來都住在英國，在奧爾德肖特（Aldershot）當計程車司機，他是在2012年遇見現任妻子，而她也正在申請英國簽證。

▲阿富汗喀布爾機場8月25日的撤離人潮。（圖／路透）

只不過，依據尼亞齊親友們的說法，尼亞齊、他的妻子、2名不到10歲的女兒死於喀布爾機場自殺恐怖攻擊，外傳年僅2歲的兒子和另名女兒傷勢嚴重，正在喀布爾當地醫院接受治療。

當初送尼亞齊趕往機場搭飛機的室友伊姆蘭（Imran Naizi）直言，尼亞齊每天工作16至17個小時，把錢存下來買新衣服和新玩具，就是要給孩子家人更好的生活，然而如今尼亞齊的車子就停在家門口，每天都能看到他的東西，都會想起他，「我的心都碎了」。

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