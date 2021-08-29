首例台籍機師「突破性感染」！防Delta入侵　機組員檢疫恐重回5+9

記者嚴云岑、許維寧／台北報導

指揮中心昨日公布一名長榮航空台籍機師打過2劑AZ疫苗仍確診，為國內首例機組員突破性感染案例，指揮中心已匡列12人居家隔離、12人自主健康管理。因應Delta病毒肆虐全球，指揮中心在專家小組會議上，已考慮將接種過疫苗的機組員檢疫改回5+9，但尚未定案就發生機師染疫。機組員加強檢疫是否會提前上路？還有待指揮中心討論後定案。

新冠疫情爆發社區感染後，指揮中心3+11政策一度被視為「破口」，但指揮官陳時中本月數度在記者會上澄清，表示病毒定序結果與社區無關，也指出染疫源頭可能是在華航諾富特飯店，但尚未找到最初的傳播者。

不過，在事件爆發後，民航局除了加嚴機組員檢疫外，也依疫苗接種與否將長程航班機組員分為三類。第一類為打過第一劑疫苗未滿14天，需要7天居家檢疫、7天自主健康管理；第二類機組員為打過第一劑疫苗滿14天或打過第二劑疫苗未滿14天者，需要5天居家檢疫、9天自主健康管理。

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▲機組員現有防疫規定。（圖／民航局）

已施打兩劑疫苗且有陽性抗體的機組員則為第三類，僅需返台PCR+7天加強自主健康管理，日前指揮中心專家會日前召開專家會議討論是否改為5+9，雖然獲多數專家贊同，但因多重考量尚未定案。不過，昨日民航局已要求第一、二機組員不得居家檢疫，也讓機師工會大為不滿。

民航局副局長林俊良證實，鑑於Delta病毒穿透力強、傳染力高，國內與國際間已出現多起打完兩劑疫苗仍確診案例，為降低機組員與家人接觸的感染風險，因此，28日開始長程航班入境第三地的機組員返國後，原可於合規的自宅居檢者，改為均於防疫旅宿或公司防疫宿舍接受居家檢疫，期滿採檢陰性才可出關。

指揮中心表示，是否連同完整接種兩劑疫苗的機組員都需進行檢疫，而非加強自主健康管理，指揮中心仍在討論中，將會兼顧飛安及防疫考量，目前還未拍板定案。

民航局內部表示，針對已接種過兩劑疫苗的機組員，其檢疫是否趨嚴，目前還沒有收到指揮中心的正式公文，但指揮中心盼能趨嚴，只是相關趨嚴辦理細節、是否拍板為5+9（居家檢疫5天＋9天加強自主健康管理）目前尚未確定，需待指揮中心公布。