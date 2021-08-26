酒駕一夜奪2命！防疫降級車禍變多了　桃警連2週展開強勢取締

▲因疫情趨緩導致酒駕事件增加。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大園、觀音地區近期民眾因疫情趨緩，導致應酬酒駕案件數增加，並發生一夜2起酒駕肇事死亡案，嚴重影響用路人安全，為此警方從8月21日起至9月4日止，為期2週每天編排取締酒駕勤務，以強力執法手段，遏阻酒駕行為。

▲▼警方連2週每日以優勢警力執行封鎖式路檢取締酒駕。（圖／大園警分局提供）

大園警分局表示，近期新冠肺炎疫情趨緩，民生活動逐漸復甦，飲宴應酬也隨之增加，轄內8月份迄今已發生8件酒駕車禍案件，其中還有1夜2起酒駕車禍致死，相較7月份5件增加了3件。為防制酒駕行為，警方特別提高取締的強度及密度，自8月21日起為期2週，每日於轄內易發生酒駕或肇事的時(路)段，以優勢警力執行封鎖式路檢，加強機動巡邏攔檢，杜絕酒駕憾事。

大園分局指出，8月1日至20日共查獲30件酒駕案件，其中有8件酒駕肇事，而8月21日至25日警方提高執法強度及頻率後，5天即查獲16件酒駕案件，且未有酒駕肇事情形，執法成效顯著達到嚇阻作用，確實減少民眾酒駕情形。警方呼籲，民眾喝酒後除搭乘計程車外，也可善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，以免危害其他用路人的安全，也造成自己荷包大失血。

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