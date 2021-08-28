　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

噁雇主舌吻女看護摸胸　完事不忘交代這一句！她淚崩

▲桃園市李姓男子於2018年間三度違反外籍女移工意願，強制猥褻其胸部與下體得逞遭法院判處2年有期徒刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲宜蘭一名黃姓男子聘用菲律賓籍看護玲玲，竟對其舌吻還撫摸胸部得逞。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）

記者林冠吟／宜蘭報導

宜蘭一名黃姓雇主因其丈母娘需有專人照護，自2019年4月起，聘請一名菲律賓籍看護玲玲（化名），未料去年6月，黃男竟獸心大起，2度強吻玲玲並撫摸其胸部，事後還向玲玲交代「不要跟老闆娘講」，直到玲玲後續和同在台灣工作的表姊哭訴，才讓整起事件曝光。宜蘭地院審理後，依強制猥褻2罪，判黃男應執行有期徒刑1年。

黃姓男子的丈母娘因需有專人照護，自2019年起4月17日起透過人力仲介，聘請菲律賓籍看護玲玲。沒想到，去年6月，黃男趁著老婆騎車外出超商拿咖啡之際，看見玲玲獨自和丈母娘在1樓房間內休息，竟將玲玲喚出，把玲玲騙進廁所，壓制玲玲的雙手，強行舌吻，事後還將手伸進玲玲的衣服內，撫摸其胸部，不顧玲玲反抗哭喊「不要」。直到約莫10分鐘後，黃男聽見老婆騎乘機車返家的聲音，才停止惡行，還交代玲玲「不要跟老闆娘講」，才返回客廳，和老婆一起上樓回房間。

沒想到僅隔2日，黃男仍不滿足，再次無視玲玲的反抗，清晨5時許看見玲玲獨自一人在廚房準備早餐，竟從背後環抱玲玲，強將玲玲的身體轉正，對其強吻得逞，還不忘再次交代玲玲「不要跟老闆娘講」。直到玲玲用通訊軟體和同在台灣工作的表姊哭訴，才讓整起事件曝光。

庭審時，黃男否認一切犯行，強調事發當下他和玲玲根本沒接觸，要如何猥褻？黃男辯稱，平常在家和玲玲相處，並未有任何不愉快之處，期間更從沒打罵過她，反倒是老婆曾斥責過玲玲，他還要求老婆不要對玲玲那麼兇，更反過來質疑玲玲可能是想換工作，找不到理由才說他猥褻她，或是因和老婆有金錢糾紛，因此懷恨在心想要報復。

黃男強調，黃妻出門買咖啡在返家的路程僅短短10分鐘，他不可能在這短短時間內對玲玲做些什麼，更何況門一打開就可以看見房間的整個格局，玲玲指控其限制她的人身自由，摸她胸部、親吻她，黃男的丈母娘更僅隔一牆，那為何玲玲不大聲就或求救？黃男指出，玲玲先前更曾打過1955投訴，指出想要轉出，但始終無法轉出，主因為黃家一家人因疫情，無法補足人力，才拒絕其轉出請求。

不過玲玲卻反駁，自己6月29日遭黃男猥褻後，就和表姊講了24分44秒的電話，而自己不是因為想離開雇主才故意講遭到猥褻，雖然黃妻常常生氣，但感覺很像媽媽，她不想破壞黃妻的家庭，因此才選擇將整件事情曝光。玲玲指出，會想換雇主的主因是因為阿嬤很兇，且黃妻常指派她照顧阿嬤以外的工作，因此才會提出要求。黃男還曾對她提出抱抱的要求，被她拒絕，但黃男卻說「沒關係，就像爸爸一樣」，玲玲才答應讓黃男抱一下。

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲法官指出，突發事件的當下的個人反應本應人而異，不能僅因玲玲未呼救，就表示黃男無強制猥褻。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）

偵訊時，作為證人的黃妻卻先是證稱自己買完咖啡回家後，黃男已在2樓臥室睡著，不可能猥褻玲玲，但庭審時卻又改口指出，黃男當時在樓下，帶她進門後才和她一起上樓。法官認為，黃妻立場較為袒護黃男，因此不採信其證詞。

宜蘭地方法院審理後指出，玲玲為菲律賓籍看護，語言溝通能力與本國人相比仍有相當大的差距，實在難以想像玲玲有憑空杜撰誣陷黃男入罪的能力，且黃男也表示在案發前和玲玲並無過節，若非親身經歷，實在難以如此明確且一致的指控，認為玲玲的證述有相當可信度。

法官也指出，至於黃男和其辯護人指出，案發廁所和黃男丈母娘所在的臥室僅一牆之隔，如有動靜，玲玲可以呼救，丈母娘不可能不知道等語，但法官認為，玲玲當時所遭遇的事情為突發事件，正處驚慌無措之際，未大聲呼救，僅對黃男說「不行」，然在特定情境時的反應，本因人而異，難以完全一致，更無從要求玲玲必須採取「理想」、「有效」的規避行為，且玲玲當時在黃男住處工作，因害怕呼救後而有可能使自己陷入難堪、孤立或不利環境，而未採取激烈反抗行為或即時向外求助，亦屬情理之外。

法官表示，案發後，玲玲未主動報警，僅希望仲介可以將其帶離黃男的住處，顯見玲玲的心態為獨身在台灣工作，於語言不通的情況下，僅希望離開原先工作場所以求自保即可，不能因玲玲未呼救且案發地點緊鄰黃男丈母娘臥室，即認為黃男無強制猥褻之犯行，採信玲玲的證詞，依強制猥褻2罪，判黃男應執行有期徒刑1年，全案仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

快訊／雪隧轎車自撞！翻兩圈橫立外車道　北上車流回堵4公里

打完高端隔天身亡...專欄作家急救畫面曝！電擊後送醫救不回

全台5倍券加碼振興一覽　3縣市發現金！台中拚豪宅新竹台南抽汽車

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
趙薇傳「連夜急飛法國」遭目擊！藏身地點曝光
街友縮角落找飯...社工幫申請低收秒傻眼：是破億大地主
吳宗憲批盧廣仲《刻在》涉抄襲　「根本不是原創」
快訊／BNT超搶手！開放登記3小時湧入197萬人搶
新北男打完高端「出現血栓」！通報1922遭冷處理
台南男打完高端3天「連送2次急診」　友曝：副作用一直在
不滿官員跟老百姓搶BNT　李艷秋：是該拍桌的時候了
全台大學準備開學　「線上or實體授課」各校措施一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北二高南下111K轎車撞休旅3傷　封閉3車道！後方大塞

噁雇主舌吻女看護摸胸　完事不忘交代這一句！她淚崩

「無臉男」慘死　高大成：一關鍵顯示死後焚屍！重點在點火前夕

快訊／南港公宅工安意外！工人疑遭電擊…當場失去呼吸心跳

熟女騙小嫩男脫光光！「私密處」錄影大放送　逼買點數

白衣妹子「路邊起跑」撞車畫面曝　網熱議假車禍？警方說話了

7煞西門町看電影不甩防疫！影城員工勸反遭巴頭+扯髮+圍毆5分鐘

快訊／新莊女打高端疫苗4天後昏倒死亡　檢警相驗結果出爐

台中暖警「三心二意」6年尋獲300人奪冠　協尋背後有洋蔥

他手機交友吃嫩芽　交往13歲女一周後「7小時上3次」報應來了

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

金鐘獎大喊「我有妥瑞症」　劭庭：希望大家了解其實很平常！

北二高南下111K轎車撞休旅3傷　封閉3車道！後方大塞

噁雇主舌吻女看護摸胸　完事不忘交代這一句！她淚崩

「無臉男」慘死　高大成：一關鍵顯示死後焚屍！重點在點火前夕

快訊／南港公宅工安意外！工人疑遭電擊…當場失去呼吸心跳

熟女騙小嫩男脫光光！「私密處」錄影大放送　逼買點數

白衣妹子「路邊起跑」撞車畫面曝　網熱議假車禍？警方說話了

7煞西門町看電影不甩防疫！影城員工勸反遭巴頭+扯髮+圍毆5分鐘

快訊／新莊女打高端疫苗4天後昏倒死亡　檢警相驗結果出爐

台中暖警「三心二意」6年尋獲300人奪冠　協尋背後有洋蔥

他手機交友吃嫩芽　交往13歲女一周後「7小時上3次」報應來了

華南盃少棒／高雄、新北爭冠　挑戰首次U12中華隊組訓權

小鬼驟逝1年《玩很大》報名金鐘　吳宗憲：現在給什麼都是多餘

開學在即校園防疫成重點　金山財神廟捐環保隔板給13所學校

基隆原住民豐年祭傳統祭儀　林右昌：縮小規模傳承不中斷

喜歡哪台車？林昀儒：買不起的車　首登主播檯暢聊奧運心得

《斯卡羅》必麒麟由他出演　身分起底是國民歌王兒子

不斷更新／全台大學準備開學　「線上or實體授課」各校措施一次看

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊…藏身鄉下酒庄

沙發原地爆炸！兇手汪「滿臉彩色棉花」　搖尾裝萌：不是我喔～

小瑪穿好胸背帶咬牽繩「坐門口等待」　她笑翻：幫媽媽遛狗？

社會熱門新聞

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

害江老師燒掉餐廳兇手是它　NG動作釀禍

老公去年剛過世　教師2子喪命、1子截肢

「可以2K半嗎」國二女接簡訊　母才驚知成性奴

基隆「人肉羊肉爐」奇案！　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕

即／新莊女打高端4天後昏倒亡　檢警相驗結果曝

幼園女師車禍失2子　9歲兒右手碎「剩皮黏著 」截肢

信義區正妹租屋「房東兒躲廁所」　理由超瞎法官打臉

台中勤美綠園道「阿伯拿單眼」加賴　一查竟是性侵犯

台女下藥外籍男「吃了會開心」　他醒來噴20萬傻眼

女直播主遭性侵　隔天要求道歉又被硬上

女業務勾纏人夫…激喊：大支好硬挺　正宮崩潰

即／四海幫趙霸子告別式　上千海字幫眾送行

即／9歲兒確定要截肢！幼兒園師載3子遇劫

更多熱門

相關新聞

交往一周提分手　男友拿她給的「禮物」逼視訊自慰

交往一周提分手　男友拿她給的「禮物」逼視訊自慰

花蓮一名薛姓男子透過交友軟體認識女友小芳（化名），2人自去年6月30日交往後，感情穩定，小芳還曾傳自己的裸照給薛男觀看，沒想到才交往一個星期，小芳就對薛男提分手，讓薛男相當不滿，威脅小芳要將裸照散布到各大平台，以此強逼小芳視訊自慰，讓忍無可忍的小芳怒報警處理。花蓮地院審理後，依強制猥褻判薛男有期徒刑8月，緩刑3年，並須賠償小芳5萬元。

遭餵摻毒水煙+強制猥褻　楊實秋兒控大馬歌手結果出爐

遭餵摻毒水煙+強制猥褻　楊實秋兒控大馬歌手結果出爐

唬美少女須開穴　神棍伸狼爪上姓名學

唬美少女須開穴　神棍伸狼爪上姓名學

驚悚畫面曝！女看護下秒刀抵80歲嬤脖「來回猛割」

驚悚畫面曝！女看護下秒刀抵80歲嬤脖「來回猛割」

燙髮遭襲胸　學妹強顏歡笑告學長

燙髮遭襲胸　學妹強顏歡笑告學長

關鍵字：

強制猥褻看護

讀者迴響

熱門新聞

BNT下午開搶「一件事」絕對避免！

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

第七輪對象出爐！開放29歲以上可打　明起預約

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

打過疫苗別再試！勾選BNT資格需符2條件

白家綺「奢華豪宅曝光」！

BNT今開放意願登記！備妥雙證件、簡單2步驟就完成

《當男人戀愛時》編劇簡持中病逝

害江老師燒掉餐廳兇手是它　NG動作釀禍

獨／板橋42歲女打高端後血壓下降　「現場無呼吸」急送醫救治

2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」！民眾崩潰

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

Gino勁宥性侵女同事！趁私下商談「不悔改硬上第2次」

更多

最夯影音

更多
砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折
騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面