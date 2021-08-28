噁雇主舌吻女看護摸胸　完事不忘交代這一句！她淚崩

▲宜蘭一名黃姓男子聘用菲律賓籍看護玲玲，竟對其舌吻還撫摸胸部得逞。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）



記者林冠吟／宜蘭報導

宜蘭一名黃姓雇主因其丈母娘需有專人照護，自2019年4月起，聘請一名菲律賓籍看護玲玲（化名），未料去年6月，黃男竟獸心大起，2度強吻玲玲並撫摸其胸部，事後還向玲玲交代「不要跟老闆娘講」，直到玲玲後續和同在台灣工作的表姊哭訴，才讓整起事件曝光。宜蘭地院審理後，依強制猥褻2罪，判黃男應執行有期徒刑1年。

黃姓男子的丈母娘因需有專人照護，自2019年起4月17日起透過人力仲介，聘請菲律賓籍看護玲玲。沒想到，去年6月，黃男趁著老婆騎車外出超商拿咖啡之際，看見玲玲獨自和丈母娘在1樓房間內休息，竟將玲玲喚出，把玲玲騙進廁所，壓制玲玲的雙手，強行舌吻，事後還將手伸進玲玲的衣服內，撫摸其胸部，不顧玲玲反抗哭喊「不要」。直到約莫10分鐘後，黃男聽見老婆騎乘機車返家的聲音，才停止惡行，還交代玲玲「不要跟老闆娘講」，才返回客廳，和老婆一起上樓回房間。

沒想到僅隔2日，黃男仍不滿足，再次無視玲玲的反抗，清晨5時許看見玲玲獨自一人在廚房準備早餐，竟從背後環抱玲玲，強將玲玲的身體轉正，對其強吻得逞，還不忘再次交代玲玲「不要跟老闆娘講」。直到玲玲用通訊軟體和同在台灣工作的表姊哭訴，才讓整起事件曝光。

庭審時，黃男否認一切犯行，強調事發當下他和玲玲根本沒接觸，要如何猥褻？黃男辯稱，平常在家和玲玲相處，並未有任何不愉快之處，期間更從沒打罵過她，反倒是老婆曾斥責過玲玲，他還要求老婆不要對玲玲那麼兇，更反過來質疑玲玲可能是想換工作，找不到理由才說他猥褻她，或是因和老婆有金錢糾紛，因此懷恨在心想要報復。

黃男強調，黃妻出門買咖啡在返家的路程僅短短10分鐘，他不可能在這短短時間內對玲玲做些什麼，更何況門一打開就可以看見房間的整個格局，玲玲指控其限制她的人身自由，摸她胸部、親吻她，黃男的丈母娘更僅隔一牆，那為何玲玲不大聲就或求救？黃男指出，玲玲先前更曾打過1955投訴，指出想要轉出，但始終無法轉出，主因為黃家一家人因疫情，無法補足人力，才拒絕其轉出請求。

不過玲玲卻反駁，自己6月29日遭黃男猥褻後，就和表姊講了24分44秒的電話，而自己不是因為想離開雇主才故意講遭到猥褻，雖然黃妻常常生氣，但感覺很像媽媽，她不想破壞黃妻的家庭，因此才選擇將整件事情曝光。玲玲指出，會想換雇主的主因是因為阿嬤很兇，且黃妻常指派她照顧阿嬤以外的工作，因此才會提出要求。黃男還曾對她提出抱抱的要求，被她拒絕，但黃男卻說「沒關係，就像爸爸一樣」，玲玲才答應讓黃男抱一下。

▲法官指出，突發事件的當下的個人反應本應人而異，不能僅因玲玲未呼救，就表示黃男無強制猥褻。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）



偵訊時，作為證人的黃妻卻先是證稱自己買完咖啡回家後，黃男已在2樓臥室睡著，不可能猥褻玲玲，但庭審時卻又改口指出，黃男當時在樓下，帶她進門後才和她一起上樓。法官認為，黃妻立場較為袒護黃男，因此不採信其證詞。

宜蘭地方法院審理後指出，玲玲為菲律賓籍看護，語言溝通能力與本國人相比仍有相當大的差距，實在難以想像玲玲有憑空杜撰誣陷黃男入罪的能力，且黃男也表示在案發前和玲玲並無過節，若非親身經歷，實在難以如此明確且一致的指控，認為玲玲的證述有相當可信度。

法官也指出，至於黃男和其辯護人指出，案發廁所和黃男丈母娘所在的臥室僅一牆之隔，如有動靜，玲玲可以呼救，丈母娘不可能不知道等語，但法官認為，玲玲當時所遭遇的事情為突發事件，正處驚慌無措之際，未大聲呼救，僅對黃男說「不行」，然在特定情境時的反應，本因人而異，難以完全一致，更無從要求玲玲必須採取「理想」、「有效」的規避行為，且玲玲當時在黃男住處工作，因害怕呼救後而有可能使自己陷入難堪、孤立或不利環境，而未採取激烈反抗行為或即時向外求助，亦屬情理之外。

法官表示，案發後，玲玲未主動報警，僅希望仲介可以將其帶離黃男的住處，顯見玲玲的心態為獨身在台灣工作，於語言不通的情況下，僅希望離開原先工作場所以求自保即可，不能因玲玲未呼救且案發地點緊鄰黃男丈母娘臥室，即認為黃男無強制猥褻之犯行，採信玲玲的證詞，依強制猥褻2罪，判黃男應執行有期徒刑1年，全案仍可上訴。

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