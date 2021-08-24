遭餵摻毒水煙+強制猥褻　楊實秋兒控告大馬歌手結果出爐

▲旅台馬來西亞籍歌手丘沁偉遭楊澤祖指控性侵，士林地檢署偵結予以不起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市前議員楊實秋獨子楊澤祖，去年與「暖聲熊男」馬來西亞籍旅台歌手丘沁偉因合作網站破局，怒告丘誘騙他開房間，並要求他脫衣發生關係，但楊堅決不從，丘只好在旁自己洩慾；不僅如此還加碼指控丘有吸毒、餵毒、詐欺及盜用他的個人資料在網站上謾罵毀謗等罪。士林地檢署今偵結，依毒品罪、妨害名譽起訴丘；強制猥褻證據不足予以不起訴。

剪不斷理還亂的2人！楊澤祖去年向媒體控訴，丘沁偉扮成女性透過交友軟體與他接觸，還約出見面並拿出疑似摻有安非他命的水煙供他吸食，隨後騙往汽車旅館開房，要求脫衣發生性關係，但他當下極力抗拒，因此丘並未得逞，只能在旁自瀆洩慾，最終雙方不歡而散。

▼台北市前議員楊實秋獨子楊澤祖指控丘性侵未遂。（圖／記者邱中岳攝）

丘沁偉去年11月份接受《東森新媒體ETtoday》訪問，駁斥楊指控，強調是楊不斷糾纏騷擾，自己根本就沒有性侵、強暴，甚至當楊在咖啡廳完整露出生殖器時，「我連碰都沒有碰！」丘更反控，楊除了架設網站後拒不付款外，平時還經營色情按摩，甚至偷拍性愛影片，內容還出現未成年少女；說到激動處，丘一度哽咽落淚，「如果是我家人受到這樣傷害的話……，我沒辦法想像！」隨後也反告楊澤祖誣告、強制、恐嚇、妨害名譽等罪。

士林地檢署今偵結，楊指控丘強制猥褻因無法證明有猥褻行為及違反意願，證據不足予以不起訴；遭起訴為公然侮辱及加重誹謗，因丘在網路上指名道姓楊澤祖欠錢不還、賣淫為樂、下海當男妓，及施用二級毒品。

至於，楊澤祖因製作傳單張貼寫上「欠錢、有前科」及公布丘住家地址涉犯個人資料保護法也遭起訴，另他指控丘涉盜走一段他與女友所拍性愛影片，檢警進一步追查發現，竟從楊自己手機找到該段影片，意外發現女方入鏡時17歲未成年已涉不法，目前管轄移轉，將依程序進行後續偵辦。

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