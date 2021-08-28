獨／150萬金飾被偷警報大響！神鬼賊秒丟賣場裝路人　隔天才取貨

▲霧峰警方昨晚逮捕涉及大里銀樓遭竊的嫌犯。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區大買家賣場內的金飾店，8月5日凌晨1點20分，市價約150萬元的金飾遭竊，警方第一時間到場時，紀嫌來不及逃跑，乾脆留在賣場外裝路人甲抽菸，由於紀嫌身上沒有贓物也沒有行竊工具，並未逮捕，後來調閱監視器赫然發現，紀先將得手的金飾裝入手提袋，暫放在賣場偏僻處，隔天一大早賣場開門再進去拿，行徑冷靜大膽，警方昨晚追捕時，紀嫌一度過度換氧而昏迷，目前人在醫院，尚未製作筆錄。

大里區大買家賣場內一家金飾店，8月5日1點20分警報器大響，警方第一時間趕抵現場，發現30歲紀姓男子在外面抽菸，對於竊案一概不知，由於紀男身上沒有贓物和行竊工具，並未列入嫌犯名單，經店家清查，損失戒指4枚、金飾2組、項錬2條、黃金墜飾16條等，市值約150萬元。

經鑑識人員到場採證，採獲指紋11枚、DNA2件，比對出設籍台北市的紀姓男子（80年次、詐欺、竊盗前科）涉有重嫌，再調閱監視器赫然發現紀嫌空手進入賣場，出來時竟是提著手提袋，原來，紀嫌聽到警報器大響後，索性不逃，先把贓物裝入手提袋，放置在賣場偏僻處，隔天賣場開門再進去拿。

警方昨晚6點多在北屯區太原路三段路邊發現行蹤，紀嫌見狀拔腿就跑，警方追了400公尺後才逮捕，當時紀嫌一度喘不過氣，過度換氧，緊急連絡救護車送醫，人在送醫途中陷入昏迷，目前仍在加護病房，無生命危險，不過還無法製作筆錄。

紀嫌變賣多少金飾？所得多少？贓物藏在何處？有無共犯？以及手機內為何有多通和台北、高雄等地銀樓的通話，還有待釐清。

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