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社會 社會焦點 保障人權

台女兩度下藥迷昏洋男　盜走17萬現金藏放百貨公司置物櫃

▲藥,藥盒,藥丸。（圖／翻攝自pixabay）

▲台女兩度對洋男下藥，奪走17萬現金。（圖／翻攝自pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市翁姓女子透過臉書認識一名住在新北市的幾內亞籍洋男，言談之間翁女得知他在家中放了大量現金，竟夜奔洋男住處「小酌一番」，趁著同坐計程車以及在洋男家中，兩次對洋男下藥，迷昏洋男後，強盜走17萬元現金，並藏放在信義區的百貨公司置物櫃中。一審將她判刑5年2月，上訴二審後，高院27日駁回上訴。可上訴。

判決指出，翁女去年9月間，經由臉書社群軟體認識幾內亞籍之男子，2人相談甚歡，男子無意透露住處中放有現金，翁女起了歹念，相約凌晨一點多在台北市超商見面，2人搭上計程車後，陸續前往臺北市大同區圓山捷運站附近某酒吧及超商等地飲酒，直到凌晨五點多，再搭計程車回到洋男新北市的住處中飲酒。

翁女在搭計程車過程中，先拿出一顆含「QUETIAPINE」成分之「康緒舒膜衣錠25毫克」藥丸（治療精神疾病、可能產生嗜睡、頭暈等副作用），跟洋男說「吃了會開心」，洋男不疑有他，吞入藥丸。到了洋男家中，洋男酒喝多了上廁所時，翁女又取出另一顆相同藥丸，加入洋男啤酒中，洋男也將啤酒喝完。沒多久，洋男就呼呼大睡。翁女隨即搜刮屋內財物，取走17萬1000元現金，並隨即搭計程車將17萬元藏放在信義區百貨公司置物櫃內，1000元現金拿來搭計程車回家。洋男睡醒後，發現財物不見，隨即報警，警方逮捕翁女，並帶著翁女到百貨公司中取回17萬現金。檢方依照「強盜罪」嫌，對翁女提起公訴。

一審法院審理時，翁女坦承犯案，一審法院將她判刑5年2月。案件上訴二審時，翁女卻翻異前詞，改說不是一開始就打算迷昏洋男、取走財物，是發現洋男已經昏睡後，她慌忙搭計程車離開時，才想說可以回頭取走財物，應該構成法定刑較輕的「竊盜罪」。

但高院認為，翁女有下藥、迷昏的行為，之後又取走財物，並藏放在百貨公司中，確實成立「以強暴、脅迫或他法，致使人不能抵抗」的強盜罪，因此駁回翁女上訴，維持一樣的刑度，仍判刑5年2月。可上訴。

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