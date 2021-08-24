楊實秋兒遭控偷150元按摩油　庭外宣布參選2022北市議員

記者羅志華／台北報導

前北市議員、名嘴楊實秋的獨子楊澤祖，日前因捲入多起刑案頻登新聞版面，而他於2020年5月間，夥同2名男子到蕭姓前東家工作室，拿走價值150元的按摩油，檢方依竊盜罪起訴，北院24日開庭，楊與蕭在庭上互控說謊，並堅持只是拿走「自己的東西」，本案將於9月28日宣判，而楊澤祖在庭外受訪時，也宣布將參選2022北市議員，並提出三大政見。

按摩室蕭姓老闆控訴，楊澤祖以假名簽約，疑似預謀學成出走，後來果真也沒多久就另開工作室，且聲稱家境不好，3000元的學費還分了三期，他一開始看對方「乖乖的」還請他吃飯，不料鬧翻後，楊竟夥同在外的旗下師傅，3人一起潛進工作室拿油，還把鑰匙摸走。

▲前北市議員楊實秋獨子楊澤祖，於8/24北院出庭竊盜案後，宣布參選2022北市議員 。（圖／記者羅志華攝）

蕭男的連姓女友證稱，雙方於5月間再電話大吵，蕭男說楊遭客人投訴工作不認真，又認為對方違反工作契約要開除，楊則在電話中皆以大吼方式回覆。

楊澤祖當庭提出拿走的按摩油，否認拿油從事營利行為，主張他當初交了3000元學費，本來就有按摩油的處分權，無論他是要拿去工作、給人用、還是怎樣都可以，並質疑蕭男僅因150元的按摩油就提告，不僅浪費司法資源，更讓司法淪為報復的工具，本案將於9月28日宣判；以假名簽約的部分，檢方於日前依偽造文書罪起訴。

楊澤祖於庭外解釋近期案件，包含他先前控訴，遭「暖聲熊男」大馬歌手丘沁偉誘騙吸食毒品，以及本件竊盜案，表示他仍相信台灣的程序正義，並宣布參選2022北市議員，提出關懷弱勢、拒絕免費服務、改革體育協會三大政見，表示這一年會好好準備。



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