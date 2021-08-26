女單攻奇萊北峰...返程困深山14小時虛脫！警消摸黑救援

▲警消摸黑上山尋獲郭女，立刻提供氧氣罐、礦泉水及巧克力恢復體力後，護送郭女至登山口。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

惡夜難行，來自桃園的郭姓女子經過長時間的自我訓練，24日清晨4時30分進入奇萊山步道，想要當天完成單攻奇萊北峰的壯舉，沒想到登頂返程時，卻發生呼吸困難的狀況，舉步維艱，結果走了14個小時還困在深山中，眼見四週漆黑不見五指，加上全身無力寸步難行，只好打電話向警消求助。

合歡山上的救難單位接獲報案後，因考量主力救難部隊「消防局」集結後上山已是2小時之後的事情了，為把握黃金救難時間，合歡派出所、保七第九大隊、合歡山管理站各派出1名警力，3人組成「先遣小隊」，立即入山搜救。

近日合歡山都是午後降雨的天候，所以高山步道都是泥濘濕滑的狀況，3人摸黑頂著頭燈小心翼翼地前進，結果在小奇萊步道1.5K處與報案人郭女接觸，3警才知郭女是1人獨攀奇萊北峰，真是令人捏了一把冷汗。

郭女身體並無明顯外傷，但渾身濕冷，已筋疲力盡，山區陰霾霧重，郭女疑因長時間走在沉重霧氣之中，吸入大量水氣，覺得肺部非常不舒服，員警先給予氧氣罐呼吸純氧，再提供礦泉水、巧克力補充體力，待郭女身體逐漸恢復體力後，3警遂護送郭女慢慢走回登山口。

▲郭女獲救後向前來救援的警消人員表達衷心感謝並合影留念。

登山經驗豐富的合歡山管理站巡山員曾沛堯除在前方引路之外，也用手電筒為走在後方的郭女照路，合歡所副所長阮漢魁、保七九大隊警員王正義則在隊伍後方小心照看郭女行走是否安全，並沿途給予已精疲力盡的郭女加油打氣。

「先遣小隊」3人各司其職，直至離登山口0.5K又遇上趕來支援的新秀消防分隊救護員們，「支援部隊」就在場為郭女實施身體狀況初步檢查，發現並無郭女口中的肺水腫、橫紋肌溶解等症狀，初判可能是體力透支、身體失溫等狀況，合歡所警員賴彼得也送來即時的熱水供郭女驅寒，一行人圍繞在郭女身旁護送她完成本次單攻之壯舉。

晚間21時50分，一行人安全走出登山口，並在登山口等候的救護車上為郭女實施脈搏、血氧偵測等科學儀器測量，確認郭女身體並無大礙後，最後一行人在登山口留下任務完成之合照，郭女頻向前來救援的救命恩人們表達衷心之感謝。

由於合歡山路途崎嶇遙遠，警消人員不分彼此，打破建制救命優先，無論是合歡派出所、保七九大隊、合歡山管理站或是新秀消防分隊，都在救難行動中貢獻專業，「先遣」與「支援」相互配合，最終完成救難任務。

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