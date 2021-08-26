營養師揭18款傳統麵包熱量　網驚：吃一顆血糖漲停板

▲麵包是許多人方便的早餐選擇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

剛出爐的麵包，又香又軟，更是現在許多人早餐、下午茶的首選，營養師高敏敏分享了18款麵包熱量排行，沒想到熱量第一高的麵包，吃一顆的熱量相當於吃了一碗半的飯。

高敏敏在臉書好奇發問，說到「小時候的好滋味， 你會想到什麼？我會想到古早味麵包店或麵包車，誰有經歷過麵包車的年代」，她提到麵包通常有其他的成分，「店家為了增加麵包的口感，會添加很多的油、鹽、精緻糖 讓麵包比原本更鬆軟，例如肉鬆麵包之所以熱量那麼高，除了有加工品肉鬆之外，重點還是滿滿的沙拉醬，可頌製作時則是加入大量奶油，做出層層酥皮，而紅豆麵包除了熱量要注意之外，糖量也要特別小心，因為要維持香甜口感、拉長保存期限，糖量要比較高。」

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▲麵包熱量排行。（圖／截取自高敏敏營養師）



麵包熱量排行

奶酥麵包 542kcal

金牛角麵包 355kcal

肉鬆麵包 351kcal

紅豆麵包 330kcal

奶油香蒜麵包 330kcal

起司熱狗麵包 290kcal

菠蘿麵包 290kcal

火腿蛋三明治 286kcal

甜甜圈 282kcal

乳酪蛋糕 235kcal

火腿披薩 231kcal

蔥花麵包 225kcal

海綿蛋糕 203kcal

克林姆麵包 200kcal

可頌 175kcal

全麥土司 130kcal

蜂蜜蛋糕 124kcal

奶油餐包 119kcal

她建議大家在選擇麵包時，「以原味、餡料少，或同樣的麵包選有添加雜糧的為佳」，膳食纖維比較豐富，她也推薦民眾可以「搭配鮮乳、優酪乳或豆漿一起享用」，獲取更全面的營養。

最後，麵包「不是不能吃」，而是要量力而為吃，比方說正餐都吃得很規矩，均衡不油膩，下午嘴饞時，來一顆麵包，晚餐再少吃一點飯、多吃菜，這樣就是可以的，「但如果早餐吃麵包、下午吃麵包、每天都要吃一兩顆麵包，甚至麵包當正餐，那就不太ok，因為麵包含大量碳水化合物，除了可能導致變胖，也更會更沒精神」。

她說自己小時候，愛吃奶酥麵包，自從知道一個熱量超過500kcal的時候就不太敢買，「每次經過剛出爐麵包的店家，都要靠意志力快速走過。」