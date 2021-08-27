網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房二度逞慾

▲網紅「Gino勁宥」，本名莊凱博。（圖／翻攝自Gino勁宥）

記者柯沛辰／綜合報導

網紅「Gino勁宥」本名莊凱博，在YouTube上擁有16.8萬人訂閱，卻在去年5月二度性侵同一工作室的女直播主。新北地院審理後，近日依2個強制性交罪合併判處4年10個月，全案仍可上訴。

根據《聯合新聞網》報導，莊凱博去年5月和女直播主、工作室夥伴等5人喝酒聊天後，大夥各自返回房間休息。但到了凌晨3點多，他竟敲女方房門，再趁其開門時強吻，先後將人拖到客廳沙發、廚房性侵得逞。

事後，女直播主不願親友知道，又顧及工作室和諧，同意和莊凱博私下和解，相約隔天晚上在工作室碰面，怎料莊凱博又趁獨處強吻，並將人強拉到廚房二度性侵得逞。女直播主忍無可忍，當下直接走到隔壁工作室，向老闆、同事揭發莊的惡行，並要求立刻報警、驗傷。

新北地院審理時，莊凱博否認犯行，強調雙方是兩情相悅。不過，法官審酌2人對話紀錄，加上工作室同事、老闆證詞，認為女直播主具公眾人物身分，不想鬧大，事前又與莊無恩怨、關係良好，因此不採信男方辯詞。

最終，法官考量雙方至今尚未和解，近日依2個強制性交罪判處3年6個月、3年10個月，合併判刑4年10個月，全案仍可上訴。

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