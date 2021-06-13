倒垃圾沒戴口罩遭拒收！他怒嗆清潔隊「王x蛋」　網：先罰再說

實習記者高琳景／綜合報導

本土疫情嚴峻，指揮中心要求民眾「外出就必須戴口罩」。然而，日前一名男子在倒垃圾時未戴口罩，遭到清潔隊員拒收垃圾，沒想到竟開始口出惡言，甚至還作勢要打人，不少網友看到影片後，痛批「先開罰再說」。

原Po於11日在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」表示，「沒戴口罩拒收垃圾」已經宣導多久了，但還是可以遇到這種刁民，拿垃圾丟人還作勢要打人，直呼「清潔隊員絕對不會無緣無故刁難民眾的」。

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▲男子倒垃圾未戴口罩，遭到拒收垃圾。（圖／翻攝自爆料公社（官方粉專專屬））

從影片中可見，清潔隊員看見男子未戴口罩就先表示「沒戴口罩我們拒收垃圾」，沒想到男子竟不聽勸，還直接將垃圾丟進垃圾車中，甚至嗆聲「你擋什麼擋，王X蛋。」

對此，原Po也提到，雖然密錄器有錄到加上不想影響正常垃圾收運，所以當下並沒有報警，但已經呈報給上級幹部長官了。同時也不忘呼籲民眾，「疫情嚴峻，麻煩出門倒垃圾請戴口罩！請大家好好配合。」

不少網友看到影片後，痛批「先開罰再說」、「這樣子的人不用跟他客氣，直接報警，順便在多加一條公然侮辱」、「老刁民，一定要檢舉」、「收垃圾已經很辛苦了還要面對刁民」、「有些民眾真的很難溝通，不戴就是不戴…」、「警察來了就變龜龜了」、「出門帶口罩很難？」、「他怎能不順便上車」。