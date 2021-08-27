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東森購物網家電周末快閃　限時最低79折加碼東森幣8%回饋無上限

東森購物網「家電品牌日」（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網推出「家電品牌日」，將於8/28、8/29兩天登場，冷氣下殺最低79折。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

冷氣汰舊換新，改用節能省電費。東森購物網將於8/28、8/29兩天推出「家電品牌日」，冷氣商品下殺最低79折，再加碼東森幣8%回饋無上限，指定銀行最高享4,800回饋之外，指定品牌還提供三天閃電配送，購買日立、國際、大金、三洋、聲寶等指定商品，再送涼風扇及殺菌燈。

在這波優惠折扣中，首推多款變頻冷氣，買再送好禮，HITACHI一級能效 5～7坪變頻冷專左吹窗型冷氣，加送14吋風扇，特價27,999元；三洋一級能效 4～6坪變頻分離式冷暖冷氣機，加送14吋風扇，特價17,900元；Panasonic的6～8坪標準系列變頻冷暖分離式冷氣，加送9吋循環扇，特價37,125元。

東森購物網「家電品牌日」（圖／東森購物網提供）

▲「家電日品牌日」折扣下殺5折起，消費滿額再享提貨券、東森幣回饋。（圖／東森購物網提供）

另針對頻繁的豪大雨特報，民眾家中除濕需求增加，東森購物網站內統計，8月份「除濕機」關鍵字搜尋次數較7月提升70%，「家電品牌日」也推出相關優惠，推薦LG一級能效17公升PuriCare WiFi變頻除濕機，特價17,900元，買再送9吋風扇，滿額最高再送掛燙機；HITACHI一級能效10公升舒適節電除濕機，特價9,891元，趁現在入手除濕家電最划算。

活動也同步推出滿額加送豪禮，消費滿1萬元送QHL酷奇便攜式隨身負離子空氣清淨機，滿3萬元送SDL山多力 三段風量9吋遙控循環風扇，滿5萬元送WONDER旺德聲霸藍牙劇院卡拉OK歡唱組，滿8萬元送伊德爾3.5L液晶觸控健康氣炸鍋，消費滿20萬就送15,000提貨券，回饋給東森會員朋友。

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東森購物網冷氣除濕機節能家電

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