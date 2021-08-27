東森購物網家電周末快閃　限時最低79折加碼東森幣8%回饋無上限

「不信的話，歡迎來我家吹冷氣！」一名男網友自豪表示，冷氣設定在29度，且24小時狂吹，不僅冷到皮皮剉，電費才500元左右，因此讓他好奇，大家冷氣都吹幾度？文章曝光後，有網友嗆「白天吹29只是浪費電」，另有網友有感力挺，「我開28度也是冷到靠腰！」