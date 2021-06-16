店家不剪切雞排「要保留肉汁」他質疑！老饕跳腳：切開超浪費

▲雞排給不給切，意外引發一陣熱論。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

買雞排的時候，總會遇到不提供剪切服務的店家，最大理由就是避免裡面的肉汁流出。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，認為雞排就算切開，肉汁應該還是會鎖在肉裡，於是忍不住好奇問卦「雞排為保留風味所以不切 是不是騙人的？」話題意外引發熱論，其中不切派的人馬上跳出來「真的有差！」

發文網友文中指控道，「一堆店家都說，雞排為了保留風味，也就是所謂的肉汁，所以不幫忙切，其實根本是騙人的吧？」覺得就算切開以後，肉汁還是會鎖在雞肉裡面，感覺就是店家不想幫忙切。就有人也頗有共鳴，「不切很難啃」、「有切比較方便，嘴巴也不會都是油」、「昨天外送明明備註了還沒切，快氣死。」

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▲觀察下來，傳統雞排通常都可以切；厚片或脆皮雞排為了保留肉汁，大多不提供剪切服務。（示意圖／記者許力方攝）

不過貼文一出，許多人馬上大吐槽，「切了沒馬上吃，容易乾」、「雞排要切，不會叫鹽酥雞嗎」、「切的雞排，就沒有吃雞排的感覺」、「切開皮都掉了」、「從來不切，不切才有大塊吃肉的快感」、「切過的水份很快就蒸發掉，放一下就不好吃」、「吃雞排還要切根本邪魔歪道」、「我是雞排專家，我只能說切雞排的都不懂吃。」

還有各種雞排系的網友補充，「看乾濕粉吧？脆殼那種確實一切開湯汁會流失啊」、「真的有差，切開脆皮很快就會濕軟，不切帶回家都還很脆燙呼，有的炸完咬開還會噴汁的，切開超浪費」、「等等！你是不是誤會什麼，有了沒有麵衣的切口，肉汁就是從那跑出來……」

也有人是體恤店家很辛苦，「很多老闆切到手有職業病了」、「每個都要切，老闆手會斷掉，真的」、「……每天剪一百份就好，手都酸死惹！」還有網友是顧慮到衛生問題，「有機器喔！但是清理很麻煩，而且容易壞」、「有些剪完沒炸，剪刀髒髒」、「切肉那個機器不好清，很髒。」