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砸20億推國旅券卻被罵爆！業者轟「不接地氣」：中小企業被遺忘

▲▼花蓮鯉魚潭，鯉魚潭環湖自行車道，花蓮旅遊，花東旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國旅券面額一千元，限額120萬份，可向旅行社購買過夜遊程。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部規劃一千元國旅券，限額120萬份，中獎率約5％。不過旅行業者認為，這次的振興制度不夠接地氣，中小型企業不如大企業擁有完善的攬客制度，無法受惠振興計畫，如同去年三倍券都是大型量販店受惠，小型商家卻相當有限。

旅行業品質保障協會發言人李奇嶽表示，國旅券振興計畫經費高達20億，卻仍讓業者怨聲載道，制度設計不夠接地氣，遺漏了許多的中小型企業，由於國旅券有限額，誰抽到、誰沒抽到業者無從得知，必須透過網路等方式攬客，然而中小企業沒有這種攬客能力，手上的客戶很可能被擁有完善網路宣傳機制的大企業吸引。

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李奇嶽指出，大型旅行業者在全台都有分公司，也有完善的網路宣傳機制，可以快速將旅客集中，就像去年三倍券推出後，幾乎一半以上的消費都落在大型量販店，小型商家享受到的三倍券則相當有限。

▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲業者認為國旅券設計不接地氣。（圖／記者賴文萱攝）

李奇嶽表示，希望能如去年的安心補助旅遊一樣，提供大型旅遊業者多一點旅行團名額，小型業者則給少一點的名額，以團遊進行相關補助，可以透過員工數為基礎，規模大的團多、規模小的團少，不只可以達到公平，也可以讓所有業者受惠，旅客也不必透過抽籤領券。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，國旅券有四點美中不足的地方。第一，中獎率只有5％，民眾無法揪團旅遊，親朋好友很難同時中獎。第二，只能透過旅行社使用國旅券，旅宿與其他觀光產業無法培養自己的客人。

第三，中小型旅行社沒有競爭力，少數大型平台會囊括大多數訂單。第四，一日遊的行程較好賣，但政府預算的投報率較低，因此僅限用於過夜行程。黃正聰建議行政院再加碼40億，開放旅宿業、遊樂業直接銷售，先搶先贏，達成點火的效果。

針對政策規劃是否遺漏中小企業，交通部長王國材昨日受訪時指出，這次會規劃國旅券限制用於旅行社，是為了照顧整個產業，因為若是開放民眾隨意購買國旅產品，如自行購買旅宿、遊樂園票券等，那旅行社、遊覽車業就會被漏掉，希望趁此機會盤點國內的優質景點，作為未來國境開放後讓外國人旅遊的地點。

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