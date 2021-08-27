《人間條件七》賠錢演出特別場！吳念真：戲有觀眾，才算圓滿

▲賠錢也要完成約定！綠光劇團開賣《人間條件七》特別場，9/3-9/5在國家戲劇院演出。（圖／綠光劇團）



記者林育綾／綜合報導

綠光劇團《人間條件七》日前宣布取消8/20-29在國家戲劇院首演共9場演出，票房滿座近1萬2千名觀眾滿懷失落，也紛紛表示希望能再看演出，綠光與國家兩廳院積極規畫9/3-9/5檔期，預計演出4場特別場，配合防疫規範採間隔座售票，僅售1至3樓限量2千張票券，今（27）日中午開賣。

綠光劇團表示，現階段為配合防疫政策，劇團售票須採間隔座，《人間條件七》國家戲劇院特別場每場僅售約500席座位，遠不及原本取消的2成，即使完售也不敷成本，但為了期待7年之久的觀眾，也為了傾注全力準備製作團隊與演員，此次賠錢也排除萬難達成和觀眾的約定。

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▲吳念真提到，「戲，有觀眾，才算圓滿。」（圖／綠光劇團）

編導吳念真說，「裁縫做好的衣服，有人穿上身，才看得見美麗。總舖煮好的料理，有人動筷子，才吃得出美味。戲，有觀眾，才算圓滿。疫情期間我們感受到許多人對藝文活動的關注和支持。而我們所能回報的，是不計成本的演出。」

《人間條件七》製作人雷輝提到，吳念真的劇本就是講自己和親友的故事，「我長大的雲林農村，身邊就有很多阿蘭，阿月及阿隆⋯，刻骨銘心的情緒，就好像馬勒交響曲的慢板樂章，稚心，無奈，但總是帶著台灣勇敢女人的苦笑」。

另一製作人李永豐也說，《人間條件七》看見人的相處、生命在台上流轉，心裡會有很多莫名的情緒在流竄，有如莎士比亞所說，這些伶人，他們是時代的見證。在這艱困的疫情期間，兩位製作人期盼此劇能夠陪伴著觀眾，撫慰此時台灣最艱難的時刻。

▲綠光劇團開賣《人間條件七》特別場。（圖／綠光劇團）

劇團表示，此次《人間條件七：我是一片雲》設計團隊堅強，舞台設計曾蘇銘多次設計三金頒獎典禮舞台，從《人間二》合作至今，非常熟悉編導吳念真的說故事風格，可說是人間條件系列御用舞台設計。這次舞台走極簡風，打破以往寫實形式，更聯手綠光合作多年的燈光設計李俊餘，注重布景材質、畫面色彩、光影及構圖，強調意境，用燈光染色交待時序演進與情緒氛圍。

而音樂設計聶琳，將音樂巧妙融合絃樂、鋼琴與鳳飛飛老歌，隨著劇情推進，燈光及音樂配合著場景轉換，做出舞台的視覺節奏與流動感。服裝則是由《人間條件》一至六集服裝設計任淑琴還原1970年代女工宿舍氛圍，服裝時代跨越30年。

演員卡司除了有金馬影帝陳竹昇、金鐘影后林美秀、楊麗音、金曲歌王謝銘祐齊聚，還有新生代演員林雨宣、張靜之、黃迪揚、廖邱堃、王為等同台飆戲。

▲▼兩代演員同台飆戲。（圖／綠光劇團）

《人間條件七》講述了1970年經濟起飛的時代，將一輩子都獻給工廠的女工們的故事。那些年紀輕輕被迫成為大人的女孩們，用青春換取家裡的經濟，經歷了人生種種的酸甜苦辣。這次編導吳念真久違地與擔任執行導演的兒子吳定謙合作，帶領演員群共同道盡女工人生的悲歡離合。

由於疫情尚未明朗的狀況下，綠光先前取消了2週的演出，不只觀眾失落，製作團隊和演員也充滿無奈。在劇團爭取和文化部、兩廳院支持下，舉行特別場演出，國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「《人間條件七》是現階段唯一回到劇場的作品，也是在這疫情條件之下觀眾最需要的一齣戲，你會在這個戲看到如何去面對控制不住的苦難，以及我們如何再往前走的力量與勇氣。」綠光劇團也感謝關注藝文的聿隼投資公司贊助，讓這次背背負製作壓力之餘，得以順利進行演出。

《人間條件七─我是一片雲》特別場，今(8/27)日中午起開賣，9月3日至5日在國家戲劇院演出，共2千張座位，購票可洽兩廳院文化生活OPENTIX售票系統。

▲賠錢也要完成約定！綠光劇團開賣《人間條件七》特別場，9/3-9/5在國家戲劇院演出。（圖／綠光劇團）