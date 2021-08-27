吸不起來！她一洗掉出「第2層吸管」噁炸　驚勸世：喝茶也要刷

▲原PO媽疑惑吸管吸不起來，一洗才恍然大悟。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人都會用環保吸管，但就算是喝水、茶，最好還是要好好的「洗」吸管。有女網友在《Dcard》貼文，說媽媽用環保吸管要喝茶時，發現吸不太起來，「不洗不知道，一洗嚇死人！」因為她拿專用刷一洗才發現，吸管裡面竟然卡了一層黑垢，完整到根本就是「第二層吸管」，讓她驚呼超噁「真的嚇死我啦！」

這位女網友發文「警世: 環保吸管一定要用刷子刷……」文中表示，媽媽點了一杯綠茶，插了環保吸管要喝，但都喝不太到，就疑惑地跟原PO說「我最近喝吸管都吸不太起來餒！是不是我肺部出了什麼問題？」原PO就把飲料拿來喝了幾口，發現確實吸不太起來，但感覺很像吸管卡到東西。

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於是，她就把吸管拿去廚房洗，不洗還好、一洗嚇壞，「拿小刷子一通，通出了大量不知名的黑垢！」原PO說，她用吸管專用刷清洗吸管時，就發現很卡，「把刷子拉出來看，上面卡了濃濃的黑垢」，而且還厚厚地積了完整一圈，已經是第二層吸管的狀態。

▲洗管內卡了一圈汙垢。（圖／翻攝自Dcard）

「總之真的嚇死我，而且能積成這樣，應該代表已經好幾月了，而媽媽本身使用頻率大概一周會用一次……」女網友透露，媽媽平常其實很愛乾淨，有用環保吸管也一定會拿去沖，可能是因為都喝無糖茶飲，就沒有想說要特別用專用刷，「誰知道會變成這樣，我們倆到現在都很疑惑那個黑垢到底是怎麼累積成？」

最後，她不忘勸世，「使用環保吸管的各位愛地球環保大使們，建議要常常用專用刷刷洗管內哦！不然下場可能會變得跟我家一樣。」貼文一出，網友也紛紛看傻，「杯子、水瓶用久也都會有滑滑的水垢，那個不搓洗是不會掉的，茶垢+口水就更髒了阿」、「所以我只用透明玻璃吸管，每次一定會用刷子刷洗」、「突然覺得我的肚子好痛」、「縮圖以為是蚯蚓。」