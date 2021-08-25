陌生人連6年「送生日祝福」！釣出一票人喊：我也有　背後原因超暖

▲原PO每年生日都會收到陌生人的祝福。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

每年都有陌生人傳生日祝福訊息！一名女網友表示，從2016年開始，就有一名不認識的網友，每年會在她生日時傳送祝福訊息，至今已經是第6年，聊天紀錄除了「生日快樂」之外，沒有聊過其他話題，她還回覆「謝謝」。對此，一名網友表示也有一樣的經驗，並分析此行為的背後原因。

原PO在Dcard發文，跟這個網友是臉書好友，對方從2016年開始，每一年都在她生日當天一早送上祝福，而且訊息內容都不太一樣，她也曾經回覆「謝謝」，對方也禮貌性回應「不會，祝您今年一切順順利利、平平安安、健健康康」。

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她坦言，雖然彼此不認識，但每年看到訊息時，心裡都會覺得暖暖的，人生好像充滿了希望，原本還想說等對方生日時也要送上祝福，「結果發現他FB根本沒有公開生日，可惡」，好奇有沒有人有類似的經驗。

▲沒想到，許多網友都有收到類似的祝福訊息。（示意圖／翻攝pakutaso）

貼文一出，沒想到許多網友都有類似的經驗，「我也有這樣的臉書好友，後來我發現這類人通常智力不太高，整天掛在網路上，他們也不是壞人，言詞中也是暖暖的，我想他們也是想要找一個慰藉逃避現實吧」、「我也有這樣的好友！但是是在賴」。

也有網友指出，「我爸就是這樣的人，常常跟臉書上好友祝生日快，聊天紀錄也是只有祝人家生日，即便別人可能沒回或很簡短，他還是每年都照做，好像年紀大的長輩都會這樣，真的是覺得好可愛又好暖」。