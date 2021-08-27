　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

玩樂超好用！8款加碼振興券總整理　上萬店家「疊加使用最划算」

生活中心／台北報導

隨疫情趨緩，政府規劃五倍券方案提振疫後經濟，行政院昨天加碼宣布，去年的藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券都確定重出江湖，還新增「國旅券」、「好食券」、「i原券」、「地方創生券」，民眾在領取五倍券時，可至共通平台參加抽籤，抽中後即可憑券到相關場所消費，且初步規劃多款振興券可「疊加使用」。

▲▼台北市開放餐飲內用首周末，信義商圈百貨美食街人潮。（圖／記者劉亮亨攝）

▲民眾領取五倍券時可至共通平台參加各部會加碼振興券抽籤，抽中後即可憑券到相關場所消費。（圖／記者劉亮亨攝）

今年各部會共推8款加碼振興券，配合五倍券使用時間為今年10月1日至明年4月30日，民眾除了領取五倍券外，若幸運抽中加碼振興券，則可到上萬合作店家搭配使用來吃喝玩樂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

加碼振興券可以和領取的五倍券搭配使用，達到加乘效果，而目前各部會初步規劃多款振興券可疊加使用，原民會舉例，有些原民部落店家也同時是藝FUN券、好食券的合作店家，就可利用多種振興券一起消費，達到加碼再加碼的效果。

▲ 各部會加碼振興券規劃（圖／曾梓倩製）

▲各部會加碼振興券規劃。（圖／曾梓倩製）

各部會推出8款加碼振興券中，面額最高的是交通部「國旅券」和原民會「i原券」各1000元，其餘振興券則每張500到888元不等。各部會都將募集合作店家，其中文化部預計召集藝文、音樂展演、書店、出版業、電影院及國內藝文類電商等1萬家店家合作使用「藝FUN券」，客委會也將招募至少2000家餐廳、民宿及之社區零售商店可使用「客庄券」。

針對抽籤方式，行政院政務委員唐鳳昨表示，9月下旬不論數位綁定或是紙本預定程序，程序的最後一個步驟就是要問使用者，加碼券要勾選哪幾個加入抽籤，「勾選是在同個平台，也不分數位或紙本，都可以加入」。

《ETtoday新聞雲》整理加碼振興券面額與用途：

農遊券
農委會公布，今年的農遊券面額將提高到888元，第一階段將抽出88萬名幸運兒，第二階段則在明年農曆過年前抽籤，再送出58萬張農遊券，以刺激年節消費。抽到農遊券的民眾，預計自今年10月至明年4月都可使用，將可用於休閒農莊、觀光魚市、森林育樂場域、休閒農業區、特色主題農遊業者等。

藝FUN券
文化部表示，「藝FUN券」規劃發行面額600元，合計共300萬份，發行形式含數位及紙本，而紙本券發行對象同去年，含65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者；數位則不在其限。「藝FUN券」可用於藝文、音樂展演、書店、出版業、電影院及國內藝文類電商等1萬家店家

客庄券
客委會表示，今年共提供40萬份數位客庄劵、每份面額500元，預計招募全國11個縣市70個客家文化重點發展區，至少2000家合法登記、具稅籍之餐廳、民宿及社區之零售商店等在地店家（不限業別，惟不包括電商、百貨公司、量販店及全國性連鎖商店等）。

動滋券
體育署宣布，已爭取特別預算10億元發放動滋券，預計將推出200萬份的500元面額，可前往已向體育署登記、合作的店家消費，主要為做運動、看比賽相關服務店家

今年新增票券：

國旅券
交通部規劃投入20億元發放1000元國旅券，使用方式僅限透過旅行社購買「過夜遊程」，不限跟團或自由行，共發放120萬份。

i原券
原民會推出「i原券」，可用於手工藝品店、餐飲店、農特產品店等原民會認證店家，預計發行10萬份，考量部落族人店家位處偏遠，因此每份面額為1000元。

好食券
經濟部推出400萬份「好食券」，每份500元，適用場域包括夜市、市場、糕餅店家或餐飲場所，希望透過加碼協助餐飲業走出低谷。

▲▼0805降二級,餐廳開放內用,汐止晚餐現況. 。（圖／記者黃克翔攝）

▲經濟部「好食券」希望透過加碼協助餐飲業走出低谷。（圖／記者黃克翔攝）

地方創生券
國發會推出地方創生券用於地方創生相關審查補助計畫及其合作網絡，數量和面額仍在研議中，據了解面額可能在500元上下，數量有望達20萬份。

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
陸之駿打高端痛到無法睡！好友曝「1徵兆」：和九把刀岳母完全相
男大生拔智齒「變氣球臉」！　頸部發出爆裂聲
送指揮中心喪禮花籃！　朱學恒挨告結果出爐
快訊／國3死亡車禍！聯結車衝破護欄　駕駛不治
屍肉橫飛亂噴！喀布爾倖存者崩潰「看到世界末日」　一路狂逃
快訊／台東「水往上流」前轎車擦撞貨車！　駕駛命危
鄭爽真的完了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億　悽慘下場曝
8款加碼券總整理！　「最划算用法」看這邊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸之駿打高端痛到無法睡！好友曝「1徵兆」：和九把刀岳母完全相同

BNT快來了！大學生2點洩心聲「我們更需要吧」　網：上班族會氣死

吸不起來！她一洗掉出「第2層吸管」噁炸　驚勸世：喝茶也要刷

砸20億推國旅券卻被罵爆！業者轟「不接地氣」：中小企業被遺忘

家長跳腳！20人領到學號卻被取消錄取　台南護專曝關鍵原因

「侵台秋颱」數量預測曝光！9月起可見秋意　天氣偏暖又多雨

守住台豬最後防線！農委會擬禁廚餘養豬　陳吉仲11時開記者會說明

陳時中：BNT現貨是台積電代表告知　8月底、9月初分批來台

印開學資料！隊友交出「A4彩色滿版」　網爆共鳴：一堆人做過

射手當心小人！12星座一週運勢「開學日恐大混亂」　雙魚與夥伴爭執

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「東門鴨莊少東」北宜撞對向水泥車　遭輾拖行畫面曝！重機解體噴滿地

郭采潔疑秘婚小5歲大陸新歡！ 男方被爆「騙妹吸毒」開交友APP濫交

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

陸之駿打高端痛到無法睡！好友曝「1徵兆」：和九把刀岳母完全相同

BNT快來了！大學生2點洩心聲「我們更需要吧」　網：上班族會氣死

吸不起來！她一洗掉出「第2層吸管」噁炸　驚勸世：喝茶也要刷

砸20億推國旅券卻被罵爆！業者轟「不接地氣」：中小企業被遺忘

家長跳腳！20人領到學號卻被取消錄取　台南護專曝關鍵原因

「侵台秋颱」數量預測曝光！9月起可見秋意　天氣偏暖又多雨

守住台豬最後防線！農委會擬禁廚餘養豬　陳吉仲11時開記者會說明

陳時中：BNT現貨是台積電代表告知　8月底、9月初分批來台

印開學資料！隊友交出「A4彩色滿版」　網爆共鳴：一堆人做過

射手當心小人！12星座一週運勢「開學日恐大混亂」　雙魚與夥伴爭執

五倍券大補帖來了！去哪領、能用在哪？　「15大QA」一次看

鄭爽「正式被踢出演藝圈」！　消失前最後自白信曝光：我害怕

養車省1萬元！台灣福斯限時推出「5至7年延長保固」加購服務

難民殘骸漂水面　喀布爾機場外「血水溝」地獄！沾血拖鞋行李滿地

公投延期影響7萬6千人投票權　江啟臣要求中選會立刻改正

陸之駿打高端痛到無法睡！好友曝「1徵兆」：和九把刀岳母完全相同

帶200隻毛孩等撤離班機目睹「恐攻爆炸」　他們被槍瞄準差點爆頭

整形名醫張耀元下藥性侵熟女不承認不賠償　判刑4年定讞將發監

打高端後猝死桃園男體重被增加　洪孟楷批指揮中心：想推卸責任？

民眾黨挺反萊豬、護藻礁公投　蔡壁如啟動環台行程宣傳「兩好兩壞」

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

周末迎來天赦日！專家教2招消災解厄

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

好市多「骨灰罈紅茶」　接體員一開超崩潰

最美人妻「出浴照」曝光！浴巾微微滑落了

爆4死「高端現停打聲浪」　專家怒：最愛的BNT若死亡是否也下架

「客家太太用藥水泡大腸」　網紅阿嬤灑淚道歉

醫稱「用電腦斷層看疫苗死因」　高大成打臉

打高端後猝死「2人主動脈剝離」！醫師分析

穿短褲出門！被社區阿姨嗆「有夠放蕩的」

Uber Eats系統當機！外送員跑2單爽賺5千獎金　

館長打高端過一天　曝身體狀況

高端開打後爆4死　高大成酸：政府吹噓吹過頭漏氣了

更多熱門

相關新聞

八項振興加碼券一次看　「這裡」抽1300萬份好康

八項振興加碼券一次看　「這裡」抽1300萬份好康

行政院昨（26）日公布五倍券振興方案，各部會盤點後推出加碼方案多達1300萬份，未來在登記領取紙本或是數位券時，都可在共通平台上勾選抽籤加碼券。《ETtoday新聞雲》帶您一次瞭解8種加碼券的各種優惠。

喀布爾機場被炸成「煉獄」　滿地屍體畫面曝

喀布爾機場被炸成「煉獄」　滿地屍體畫面曝

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

今明近30萬劑疫苗抵台　AZ中午到、莫德納接力

今明近30萬劑疫苗抵台　AZ中午到、莫德納接力

IS自殺攻擊喀布爾機場72死　拜登下令報復：讓凶手付出代價

IS自殺攻擊喀布爾機場72死　拜登下令報復：讓凶手付出代價

關鍵字：

振興券加碼藝FUN券農遊券影音

讀者迴響

熱門新聞

電梯大怒神暴衝30樓！女住戶當場爆頭慘死

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！7大罪狀被挖出修理

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

趙薇遭《還珠格格》除名＋微博超話也被刪

喀布爾機場被炸成「煉獄」　滿地屍體畫面曝

周末迎來天赦日！專家教2招消災解厄

男大生網戀砸1300萬　女神真實長相曝光

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

出國奪冠卻失業　龍龍淪打工族淚崩

東門鴨莊少東北宜遭輾慘死　畫面曝

他用3萬元當700家公司股東　紀念品領不完且7年翻賺6倍

好市多「骨灰罈紅茶」　接體員一開超崩潰

基隆女打完高端「倒捷運站猝死」　家屬：疫苗問題

IS自殺攻擊喀布爾機場72死　拜登下令報復：讓凶手付出代價

更多

最夯影音

更多
2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」
小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面