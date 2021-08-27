玩樂超好用！8款加碼振興券總整理　上萬店家「疊加使用最划算」

生活中心／台北報導

隨疫情趨緩，政府規劃五倍券方案提振疫後經濟，行政院昨天加碼宣布，去年的藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券都確定重出江湖，還新增「國旅券」、「好食券」、「i原券」、「地方創生券」，民眾在領取五倍券時，可至共通平台參加抽籤，抽中後即可憑券到相關場所消費，且初步規劃多款振興券可「疊加使用」。

▲民眾領取五倍券時可至共通平台參加各部會加碼振興券抽籤，抽中後即可憑券到相關場所消費。（圖／記者劉亮亨攝）



今年各部會共推8款加碼振興券，配合五倍券使用時間為今年10月1日至明年4月30日，民眾除了領取五倍券外，若幸運抽中加碼振興券，則可到上萬合作店家搭配使用來吃喝玩樂。

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加碼振興券可以和領取的五倍券搭配使用，達到加乘效果，而目前各部會初步規劃多款振興券可疊加使用，原民會舉例，有些原民部落店家也同時是藝FUN券、好食券的合作店家，就可利用多種振興券一起消費，達到加碼再加碼的效果。

▲各部會加碼振興券規劃。（圖／曾梓倩製）



各部會推出8款加碼振興券中，面額最高的是交通部「國旅券」和原民會「i原券」各1000元，其餘振興券則每張500到888元不等。各部會都將募集合作店家，其中文化部預計召集藝文、音樂展演、書店、出版業、電影院及國內藝文類電商等1萬家店家合作使用「藝FUN券」，客委會也將招募至少2000家餐廳、民宿及之社區零售商店可使用「客庄券」。

針對抽籤方式，行政院政務委員唐鳳昨表示，9月下旬不論數位綁定或是紙本預定程序，程序的最後一個步驟就是要問使用者，加碼券要勾選哪幾個加入抽籤，「勾選是在同個平台，也不分數位或紙本，都可以加入」。

《ETtoday新聞雲》整理加碼振興券面額與用途：

農遊券

農委會公布，今年的農遊券面額將提高到888元，第一階段將抽出88萬名幸運兒，第二階段則在明年農曆過年前抽籤，再送出58萬張農遊券，以刺激年節消費。抽到農遊券的民眾，預計自今年10月至明年4月都可使用，將可用於休閒農莊、觀光魚市、森林育樂場域、休閒農業區、特色主題農遊業者等。

藝FUN券

文化部表示，「藝FUN券」規劃發行面額600元，合計共300萬份，發行形式含數位及紙本，而紙本券發行對象同去年，含65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者；數位則不在其限。「藝FUN券」可用於藝文、音樂展演、書店、出版業、電影院及國內藝文類電商等1萬家店家。

客庄券

客委會表示，今年共提供40萬份數位客庄劵、每份面額500元，預計招募全國11個縣市70個客家文化重點發展區，至少2000家合法登記、具稅籍之餐廳、民宿及社區之零售商店等在地店家（不限業別，惟不包括電商、百貨公司、量販店及全國性連鎖商店等）。

動滋券

體育署宣布，已爭取特別預算10億元發放動滋券，預計將推出200萬份的500元面額，可前往已向體育署登記、合作的店家消費，主要為做運動、看比賽相關服務店家。

今年新增票券：

國旅券

交通部規劃投入20億元發放1000元國旅券，使用方式僅限透過旅行社購買「過夜遊程」，不限跟團或自由行，共發放120萬份。

i原券

原民會推出「i原券」，可用於手工藝品店、餐飲店、農特產品店等原民會認證店家，預計發行10萬份，考量部落族人店家位處偏遠，因此每份面額為1000元。

好食券

經濟部推出400萬份「好食券」，每份500元，適用場域包括夜市、市場、糕餅店家或餐飲場所，希望透過加碼協助餐飲業走出低谷。

▲經濟部「好食券」希望透過加碼協助餐飲業走出低谷。（圖／記者黃克翔攝）



地方創生券

國發會推出地方創生券用於地方創生相關審查補助計畫及其合作網絡，數量和面額仍在研議中，據了解面額可能在500元上下，數量有望達20萬份。