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不只BNT會來「還有AZ、莫德納？」　陳時中：各廠牌都會有

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

近日疫苗到貨消息滿天飛，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，這段時間都有疫苗會到，到了會跟大家講，各廠牌可能都會到。

台灣施打新冠肺炎疫苗至今，疫苗涵蓋率已經超過4成，大家期盼很久的BNT也即將到貨。指揮中心昨晚證實日前接獲台積電主動告知，鴻海永齡亦提供相關訊息表示，有另一批上海復星代理的BNT原廠疫苗，將於8月下旬出廠。而這批疫苗比捐贈單位預定的首批供應期程還要早，許多國家都在積極爭取，原本要被送往土耳其，最後被我國成功「攔截」。

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陳時中表示，表示，基於BNT疫苗可以施打12-18歲的青少年學生族群，而9月又即將開學，只要這批疫苗能夠確認是原廠出貨，而且經過安全檢驗，政府當然願意爭取這批疫苗，而疫苗早一天進來，讓學生能早日施打，家長、老師、學生都可以早一天安心。

另外，談到疫苗涵蓋率，陳時中今表示，年底涵蓋率達到7成應該是可以努力做到的。外界也關心涵蓋率達到7成，是否會重啟國門？他也直言「沒有！到時候還要做很多綜合判斷。」

對此，陳時中表示，疫苗涵蓋率年底要達到7成，這應該是可以努力的。但針對重啟國門，他直言「到時還要做很多綜合判斷，但疫苗施打涵蓋率到年底達到7成，當然可以越高越好，7成應該是是可以達到的目標啦！」至於下週抵台疫苗廠牌，他也鬆口直言「各廠牌可能都會到。」

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