傳4例猝死「停打高端」？ 專家斥：腦子有病嗎...打高端死亡率最低

▲高端疫苗於23日開打。（圖／記者李毓康攝）

實習記者高琳景／綜合報導

高端疫苗開打迄今已有4例疑似不良反應猝死個案，加上近日傳出BNT疫苗最快月底至下月初會分批來台，因此有不少人開始鼓吹「在死因未釐清前，先停打高端」、「等BNT疫苗」。對此毒理學專家招名威直呼「請問你們腦子有病嗎？一點科學邏輯都沒有」，呼籲民眾應理性思考。

毒理學家、中原大學生科系副教授招名威，今（26）日在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」發文指出，「其實目前接種高端的死亡率還是全部疫苗中最低的」，平均每一百萬人裡有13.9人，比其他WHO認證的疫苗都要低，但卻還是有人強調「在死因未釐清前，先停打高端…。」

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招名威提到，韓國接種BNT約1570萬劑，出現了264起疑似不良反應的死亡案例，其中日本和歐美國家也是，死亡數甚至比莫德納還多，但因應嚴峻疫情，若不施打恐怕將會造成更嚴重的危機，畢竟染疫死亡率遠高於施打疫苗的死亡率，「所以全世界沒有任何一個國家會說死幾個人就停打疫苗」。

「我認為基本的科學邏輯很重要」招名威指出，從小唸書學習數理邏輯推理，不是期望每一個人都當科學家、工程師，而是學習「當我們面對問題的時候，可以用客觀、有邏輯性方式去解決它，不是搞民粹，不是用情緒性的方式來勒索。」

招名威表示，「BNT也發生死亡的話，是不是也全面下架？」他提到，疫苗用的醫療制度都是根據科學制度而立，幾十年來都沒問題，但現在卻因為國產疫苗搞得自己是什麼都忘了，甚至懷疑自己當初建立的制度，讓他直呼「你們腦子有病嗎？」