鄧佳華火速「離職日月光」！不甘心淚崩：命運在捉弄我

▲鄧佳華被證實已離職日月光。（圖／鄧佳華IG）

記者閔文昱／綜合報導

自稱「FBI帥哥」的網路紅人鄧佳華，日前才在IG曬出工作證，顯示在IC科技大廠日月光擔任作業員，不料才短短一周，就被網友爆料已離職。不少網友開酸，「不意外」、「說好三年變三天」。對此，鄧佳華也在臉書透露，對於沒能繼續待在日月光感到很遺憾，甚至掉了幾滴眼淚，「很不甘心，命運在捉弄我。」

鄧佳華25日被爆料已離職日月光，據了解，他因為在產線的培訓過程中，並沒有過關，因此在23日就已離職日月光的工作。鄧佳華25日也在臉書發文表示，自己是真的喜歡待在日月光，「但因為能力未到 很遺憾，當晚掉了幾滴眼淚，很不甘心 命運在捉弄我。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於未來何去何從，鄧佳華向《ETtoday新聞雲》透露，離職當天就積極向竹科科技業投履歷，希望順利應徵上作業員；談到期望薪資，他則說這部分就依公司規定。至於還投了哪些公司？鄧佳華回應，「太平洋SOGO百貨美食街」。

消息曝光後，不少網友狂酸，「是去上班打卡還是純粹打卡？」「連三個禮拜都沒有，太高估他了」，但也有許多人力挺，「加油阿，路還很長，不要放棄」、「至少他肯工作」、「加油，佳華，找到適合你自己也喜歡的工作！」、「加油一定會找到更好的」、「他願意出來工作，有不對嗎？」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘