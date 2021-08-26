鄉民留言「好想跟紫煙瘋狂做菜」　前長榮空姐怒告！不起訴原因曝

▲前長榮空姐郭芷嫣不滿網友留言「好想跟紫煙瘋狂做菜，揉兩顆大饅頭吃」怒告敗訴。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃宥寧／台北報導

前長榮航空空服員郭芷嫣先前在LINE群組放話要在機師餐內加料，還揚言要「電爆」罷工落跑者，遭公司記予兩支大過免職，桃園市空服員職業工會為她提起勞動才決，但去年3月裁定敗訴，新聞也遭轉到PTT八卦版，有網友留「好想跟紫煙瘋狂做菜，揉兩顆大饅頭吃。」郭怒告，但帳號擁有者孫女到案解釋，應該是她的丈夫留言，士林地檢署偵結予以不起訴。

2019年1月長榮前空服員郭芷嫣在洛杉磯返台班機上值勤，遇到一名體重約200公斤的外籍男子，對方聲稱不能獨立上廁所，要求空服員協助脫褲、擦屁，「他坐在馬桶上，雙腿打開，生殖器就攤在我眼前，我拿毯子蓋著，告訴他我沒辦法也不方便進去幫他拉內褲。」引起許多媒體關注，郭更成時常出現在螢光幕前的爭議空服員。

郭芷嫣在同年6月長榮空服員罷工期間，於LINE群組中放話要在機師餐內加料，還直言要「電爆」罷工落跑者，對話截圖流出後，長榮認為該案有影響飛安之虞記予兩支大過免職。郭芷嫣與桃園市空服員職業工會隨即向勞動部申請不當勞動裁決，去年3月12日結果出爐，勞動部裁決委員會裁決駁回工會及郭員的主張，認為長榮航空所為之解僱處分，並不構成不當勞動行為。

但敗訴同日新聞遭轉載到PTT八卦版，有名網友留言「好想跟紫煙瘋狂做菜，揉兩顆大饅頭吃。」郭憤而提告，但警方根據IP循線查，發現發文的人是1名孫姓女子，並傳喚她到案說明。

但孫女開偵查庭時，表示帳號是她的沒錯，下秒無奈稱「我不認識郭芷嫣，留言也不是我寫，但丈夫以知道帳號密碼故一起使用」。檢察官認為，不管孫女是留言的人或是她丈夫，留言僅是「單純表達性衝動」，不夠成公然污辱，偵結後予以不起訴。