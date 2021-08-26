創群組報明牌！股市達人爽賺2657萬　3年後「變除毛師」下場曝光

▲許男私創群組收費報明牌。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名許姓男子日前非法經營證券投資顧問，以LINE創立「陽光女孩」之群組，向人提供股票投資資訊，招攬投資人陸續支付新台幣3千元不等，累計不法所得超過2657萬元。對此，台南地院審理後，依法判其4月徒刑、併科罰金100萬元，緩刑3年，而許男目前的職業也隨之曝光，成了一名除毛師。

判決指出，許男明知道未經金管會許可、發證照，不得經營證券投資顧問業務，竟基於非法經營證券投資顧問業務之犯意，於2017年6月間起創立「陽光女孩」之群組，向不特定多數人提供股票投資資訊，藉此招攬不特定投資人支付新台幣3千元，以獲取其所提供的3檔特定個股、建議買進價格區間、圖解、第一目標價格、第二目標價格等。

幾名民眾加入該群組後，為了獲取許男提供的上開投資資訊就於3年間不斷陸續匯款3千元到許男之帳戶，總額高達2657萬7千元，而許男以此非法方式經營3年後，遭到民眾檢舉，經檢察官調查之後，依法將其送辦。對此，許男當庭表示認罪，而法官認為，許男未經許可，擅自提供有價證券之分析意見、推介建議獲取報酬，不僅妨害主管機關之監督，擾亂證券市場，也已經危害到交易安全。

法官念及，許男坦承犯行，犯後態度良好，審酌其犯罪動機、目的、大學畢業、目前擔任除毛師，月薪約2萬餘元，且因一時失慮而犯行，現已深表悔意，信無再犯之虞，依法判其4月徒刑，併科罰金新台幣100萬元，並給予緩刑3年，緩刑期間付保護管束，同時須向政府機關、機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供100小時的義務勞務。