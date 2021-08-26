車開到學校前面！他靠在駕駛座上「解放狂搓」　女高中生見鳥嚇壞

▲阿宏誇張的行徑，讓目睹的女高中生當場傻眼。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／桃園報導

一名年輕男子「阿宏」（化名）日前開車到桃園某間高中，接著竟然就搖下車窗，公然對著學校開始自慰，讓路過的2名女高中生當場傻眼，嚇得趕忙報警。對此，桃園地院審理後，依法判其拘役40日，得易科罰金。

判決指出，24歲的阿宏日前開車到桃園某間學校前，將車子停到附近的人行道旁，接著竟意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意，搖下車窗，並在駕駛座上掏出生殖器，用手不斷搓揉自慰，過程中還不斷發出聲響，而當時2名女高中生路過該處，親眼目睹阿宏誇張的猥褻行為，嚇得立馬報警。

阿宏被捕後，對於案情坦承不諱，且又有兩名女高中之指訴、證詞、監視器翻拍畫面、現場照片等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。法官認為，阿宏為了滿足一己私慾，竟然將車子停放在學校附近，公然進行手淫之猥褻行為，不僅破壞社會秩序、善良風俗，更已經造成他人驚嚇、厭惡感，所為實值非難。

法觀念及阿宏犯案後坦承犯行，兼衡其高中畢業之教育程度、目前從事保全業、家庭經濟狀況勉強維持、犯罪動機、目的、手段等一切情狀之後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。