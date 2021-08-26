同樣間隔28天！9月就能打高端「莫德納等2個月」　他1句點破真相

▲原PO於7月中施打莫德納疫，要等到9月21日才能施打第二劑。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國產高端疫苗日前正式開打，指揮中心昨（25）宣布，接種高端第一劑的民眾，預計下個月提供接種第二劑，一名施打莫德納的女網友表示，接種第二劑莫德納最佳間隔是4週，但她7月姬中後，被通知要等到9月21日才能打第二劑，對於高端疫苗只要28天就能打第二劑感到不解。對此，有人表示，「因為要清庫存」。

原PO在PTT發文，接種第一劑莫德納疫苗，4週（28天）即可接種第二劑，但是她7月中施打完莫德納，想登記第二劑時，系統卻顯示9月21日才能登記，而高端疫苗同樣都是間隔28天，下個月就可以接種第二劑了，「是因為疫苗不夠嗎？請問政府訂的疫苗什麼時候才來？」

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▲指揮中心宣布，9月27日提供第二劑高端疫苗預約施打。（圖／記者呂佳賢攝）

貼文一出引起熱議，不少網友紛紛表示，因為高端貨量充足，「還有很多庫存，沒清掉廠商會很困擾，懂？」「啊沒人要打，就先讓人打完第二劑合理啊」、「錢都付了，放著過期也浪費」、「高端過剩阿，想打可以隨便打」、「因為沒人搶」、「清庫存吧，有需求就趕快打一打」、「因為高端很充足啊要打第3劑都沒問題」、「第二劑不夠你還可以打第三劑」、「因為AZ和莫德納到貨時間不穩定」。

指揮中心25日表示，自8月23日至8月29日完成第一劑高端疫苗接種之民眾，COVID-19公費疫苗預約平台預計於9月27日提供接種第二劑，屆時符合預約資格或收到簡訊提醒者即可預約接種。另若有出國急迫性須於第一劑後滿28天接種者，請地方政府衛生局指定轄內合約醫療院所於預約平台開打（9月27日）前酌情提供接種。