用命換來的照片！塔利班「分屍輾爛」路透記者　生前最後採訪曝光

▲《路透》戰地記者西迪奎（Danish Siddiqui）生前拍攝阿富汗與塔利班交戰，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在塔利班以驚人的速度接管阿富汗後，全球都將焦點放在其對待人民的殘暴手段上。路透社最近曝光了其戰地記者西迪奎（Danish Siddiqui）在阿富汗命喪塔利班毒手的過程，揭露在奪權後試圖洗白過去殘暴形象的塔利班的真實面貌，讓人緬懷這位勇敢的戰地記者。

據路透社報導，曾因報導過難民危機而奪得普利茲獎的西迪奎，在得知塔利班重新點燃了阿富汗的戰火後，便向路透社請願前往阿富汗進行報導。他在7月11日抵達位於南部城市坎大哈（Kandahar）的阿富汗特種部隊基地，並在當地對阿富汗政府兵反擊塔利班一事進行紀實報導。

7月16日，西迪奎隨部隊來到阿富汗與巴基斯坦的邊境史賓波達克（Spin Boldak），記錄政府軍企圖從塔利班手中奪回史賓波達克控制權的一幕。豈料雙方在交火時，西迪奎乘坐的轎車遭火箭炮（RGP）襲擊，戰況十分激烈，西迪奎也立刻拿出相機，捕捉到火箭砲襲擊車子、火光四射的恐怖瞬間。

隨後，他與上司聯繫，表示自己的左臂和背部被彈片擊中，他將跟隨政府軍前往當地的一座清真寺接受治療，不過路透社之後就失去了與他的聯繫。阿富汗政府表示，西迪奎是在逃亡的過程中與軍隊走散，最後被士兵拋棄並被塔利班俘獲。在被塔利班關押期間，西迪奎遭塔利班殘忍殺害，命喪阿富汗。

阿富汗與印度官員事後向路透社證實，他們在檢視了西迪奎的屍體和與西迪奎的死相關的照片、情報後，發現在西迪奎死後，塔利班仍對著他的遺體連開數槍，並將其分屍，也有消息指出，塔利班在見到西迪奎死後，依舊開車輾爛他的屍體，場面慘不忍睹。

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