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塔利班會見中國大使　北京：雙方有暢通、有效的溝通磋商

▲▼塔利班會見中國大使　北京：雙方有暢通、有效的溝通磋商。（圖／翻攝穆罕默德·納伊姆推特）

▲塔利班代表會見中國駐阿富汗大使。（圖／翻攝穆罕默德·納伊姆推特）

記者蔡紹堅／綜合報導

俄羅斯《塔斯社》24日報導，塔利班代表團已於阿富汗首都喀布爾會見中國駐阿富汗大使一行人。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌25日表示，中方與塔利班方面有著暢通、有效的溝通與磋商，喀布爾自然是雙方討論各種要務的重要平台和渠道。

根據《塔斯社》報導，塔利班代表團與中國駐阿富汗大使一行人就使館及外交官的安全、阿富汗局勢、雙邊關係，還有人道主義援助等問題進行了討論。

塔利班發言人24日接受媒體採訪時也強調，塔利班想與中國和所有國家都保持良好關係，會尋求與中國發展經濟和友好關係。

▼大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

對此，大陸外交部發言人汪文斌25日表示，中方與塔利班方面有著暢通、有效的溝通與磋商，喀布爾自然是雙方討論各種要務的重要平台和渠道。

汪文斌強調，中方對阿富汗的政策是一貫和明確的，「我們始終尊重阿富汗的主權獨立和領土完整，奉行不干涉阿富汗內政的政策，堅持面向全體阿富汗人民的友好政策，中方尊重阿富汗人民自主決定自身的前途命運，支持將阿人主導、阿人所有的原則落到實處，願繼續同阿富汗發展睦鄰友好合作關係，為阿富汗和平與重建發揮建設性的作用。」

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