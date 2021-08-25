帕奧心碎瞬間曝！阿富汗國旗獨自亮相　IPC：選手已轉移至安全地方

▲帕奧開幕典禮上只有阿富汗國旗獨自進場。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

2020東京帕拉林匹克運動會在24日晚間開幕，不過在開幕典禮上，人們只看見旗手持著阿富汗國旗獨自入場，卻未見阿富汗的選手入場，原來政局動亂的阿富汗目前所有班機都已被取消，導致選手無法出國，才迫不得已集體缺席了難得的帕奧。

據《都市日報》報導，在24日的帕奧開幕典禮中，政局陷入混亂的阿富汗，國旗依舊在場館中飄揚，然而國旗後方卻不見阿富汗柔道運動員古達達迪（Zakia Khudadadi）和鐵餅選手拉蘇理（Hossain Rasouli）的身影。

▲阿富汗帕奧選手古達達迪（右）和拉蘇理（左）都缺席了本屆帕奧。（圖／翻攝自帕奧官網）

帕奧解釋，這是因為被塔利班接管的阿富汗，幾乎所有離境的商業班機都已被取消，導致這2名運動員滯留國內而無法出賽。帕奧補充，主辦單位仍歡迎阿富汗的國旗以象徵性形式出現在場館，並由志工掌旗，作為和平和團結的象徵。

外媒形容，見到阿富汗國旗獨自入場的情景，就會想起阿富汗如今的慘況，讓人感到心碎。不過，國際帕拉林匹克委員會（IPC）25日表示，2名阿富汗帕奧運動員已被安全撤離阿富汗，但為了選手的安全著想，IPC拒絕說明選手目前的所在地。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast