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加拿大軍隊可能「續留阿富汗」 　總理杜魯道：盡可能救更多人

▲▼加拿大軍人在喀布爾機場外維持秩序。（圖／路透）

▲加拿大軍人在喀布爾機場外維持秩序。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

阿富汗事件爆發後，美國白宮已經決定按照原計畫在8月31日前完成撤軍。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則表示，如果安全情況允許，加拿大軍隊將在31日以後續留阿富汗，盡可能幫助更多加拿大公民與符合資格的阿富汗平民安全撤離。

根據加拿大廣播公司（CBC）報導，杜魯道在G7領袖高峰會視訊會議後表示，「我強調，如果可能的話，加拿大準備在31日以後續留阿富汗，因為我們希望盡可能救出更多的人。」他說，「G7成員國的承諾很明確，我們將共同努力，拯救盡可能多的人。」

然而，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）則表示，美國政府目前正按照計畫，定於自我設下的8月31截止日期前完成撤軍，但任務結束與否取決於「我們任務目標的完成度。」莎琪在聲明中說，拜登總統已經要求國防部和國務院制訂好應急方案，在必要時調整撤軍時間表。

加拿大總理辦公室發言人隨後也聲明說，加拿大軍隊在8月31日以後是否續留在喀布爾，取決於美軍是否延長撤軍期限，如果美國軍隊離開，加拿大軍隊將不會留在阿富汗。

加拿大政府官員23日首次證實，加拿大特種部隊參與喀布爾機場的維安工作，包括確認加拿大公民身份和符合條件的阿富汗人資格，協助其通關登機。加拿大政府表示，自19日起恢復阿富汗軍機空運後，已經撤出1355人。

▼加拿大皇家空軍派出C-17全球霸王運輸機協助喀布爾機場撤離行動。（圖／路透）

▲▼加拿大皇家空軍派出C-17全球霸王運輸機協助喀布爾軍民撤離。（圖／路透）

杜魯道表示，G7成員國向塔利班明確表達，希望能讓任何想離開阿富汗的人，都能在沒有阻礙的情況下安全離開。G7也發表聲明說，「任何未來政府的合法性，取決於現在如何維護國際義務與承諾，以及確保阿富汗的穩定。」

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