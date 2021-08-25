喀布爾機場一瓶水賣1100元　阿富汗民眾：只收美元，一般人買不起

▲民眾聚集在阿富汗喀布爾機場外。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

阿富汗由塔利班組織接管後，包含美軍在內的西方世界國家正持續透過喀布爾機場撤離僑民及官員。《央視》於昨（24）日播出專題節目，直擊喀布爾機場周邊的混亂局勢。據了解，喀布爾機場內物價飆升，一名阿富汗民眾表示，一瓶飲用水要價40美元（約1100元新台幣），一份餐要100美元（約2790元新台幣），「只收美元 ，不收阿富汗尼，我們普通人根本買不起。」

▲阿富汗民眾爆料喀布爾機場周邊一瓶水要價美金40元。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，自阿富汗塔利班佔領首都喀布爾後，當地物價和失業率不斷攀升，在依舊混亂不堪的喀布爾機場，食品和飲用水的價格更是離譜。不只在機場，不斷上漲的物價也嚴重影響喀布爾市區內的居民生活。

塔利班武裝組織自15日進駐喀布爾後，阿富汗貨幣阿富汗尼對美元的匯率大幅下跌，阿富汗尼快速貶值也使當地物價飆升。阿富汗民眾表示，受匯率影響，貿易商運到喀布爾的商品越來越少，「之前倉庫裡還堆滿麵粉，但現在匯率飆升，倉庫麵粉所剩無幾。」

此外，喀布爾失業問題也越來越嚴重，當地年輕人無奈選擇逃離家園。即使塔利班武裝組織進駐喀布爾已超過一周，除機場周邊以外的地區，生活也逐漸進入平穩，但喀布爾民眾仍須面臨就業困難的問題，導致年輕人不願留在當地謀生。