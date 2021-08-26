「塑崩粉」敲碗！塑崩褲「海軍藍」限量新色上市、掀搶貨潮

【企劃特輯】

今年六月「石墨稀塑崩褲」爆紅，至今銷售正式突破六萬條，網路甚至出現大批忠實的「塑崩粉」現象，潘若迪老師還為此編排了一首「塑崩跳」舞蹈，成為網路瘋傳的瘦身舞影片。大批粉絲敲碗希望推出其他顏色的塑崩褲，廠商也回應消費者需求，推出限量版的海軍藍石墨烯懶人塑崩褲，消息一發布，首賣日官網就出現大當機，一度癱瘓兩小時，證明石墨烯塑崩褲的超強吸粉力！

「塑崩褲、有感瘦」 95%消費者願意回購

許多消費者表示，穿過「石墨烯懶人塑崩褲」之後就回不去了！不但在家穿、出門穿、運動穿，而且真的「有感瘦」，以前運動半天，下盤都瘦不下來，但穿了塑崩褲後，每天抽空跳一段有氧塑崩舞，一個星期就覺得自己小了一號；加上塑崩褲本身特殊的美型織法，可以收腹肉、提臀肉、修腿肉，視覺上又更窈窕，成為網推必BUY神褲，更有95%消費者願意回購。





塑塑身、繃繃脂 「科技褲」效果看得見

業者表示，產品受矚目可以靠廣告，但要長銷、回購，就必須靠的「品質」說話，「PP石墨烯懶人塑崩褲」百分之百由台灣開發製造，特別將諾貝爾獎背書的石墨烯材質導入紡織布料中，讓運動褲變身成「循環代謝褲」；另外，「石墨烯懶人塑崩褲」大手筆引進價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，讓運動褲變身成為可以雕塑身形的「塑身褲」，穿上後可以繃住贅肉、修飾你的腿部、臀部的線條，看起來更修長結實的視覺效果，穿上就會有感受。

▲許多人穿上一周左右就有明顯感受腰圍、臀圍、腿圍變瘦。

「塑崩褲」四合一效果：運動、塑身、養身、循環

穿上石墨烯塑崩褲，它會產生被動式循環的效果，就像持續慢跑一樣，不但能提升循環，幫助熱量代謝，讓運動的表現和效率更好；除此之外，石墨烯與人體交互產生的波長還能保養關節和肌力，是結合運動、塑身、養身、體重管理多種功能的新一代科技運動褲。

▲獨家的塑崩織法，不分尺寸、不管是22吋或是46吋的腰圍通通都穿得下，也不會發生鬆脫變形的狀況。

林美秀＆吳淡如合體雙代言

全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買?

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