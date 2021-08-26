　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「塑崩粉」敲碗！塑崩褲「海軍藍」限量新色上市、掀搶貨潮

▲▼ 「塑崩粉」敲碗！塑崩褲「海軍藍」限量新色上市、掀搶貨潮 。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

今年六月「石墨稀塑崩褲」爆紅，至今銷售正式突破六萬條，網路甚至出現大批忠實的「塑崩粉」現象，潘若迪老師還為此編排了一首「塑崩跳」舞蹈，成為網路瘋傳的瘦身舞影片。大批粉絲敲碗希望推出其他顏色的塑崩褲，廠商也回應消費者需求，推出限量版的海軍藍石墨烯懶人塑崩褲，消息一發布，首賣日官網就出現大當機，一度癱瘓兩小時，證明石墨烯塑崩褲的超強吸粉力！

▲▼ 「塑崩粉」敲碗！塑崩褲「海軍藍」限量新色上市、掀搶貨潮 。（圖／業者提供）

「塑崩褲、有感瘦」 95%消費者願意回購

許多消費者表示，穿過「石墨烯懶人塑崩褲」之後就回不去了！不但在家穿、出門穿、運動穿，而且真的「有感瘦」，以前運動半天，下盤都瘦不下來，但穿了塑崩褲後，每天抽空跳一段有氧塑崩舞，一個星期就覺得自己小了一號；加上塑崩褲本身特殊的美型織法，可以收腹肉、提臀肉、修腿肉，視覺上又更窈窕，成為網推必BUY神褲，更有95%消費者願意回購。

▲▼ 「塑崩粉」敲碗！塑崩褲「海軍藍」限量新色上市、掀搶貨潮 。（圖／業者提供）

塑塑身、繃繃脂 「科技褲」效果看得見

業者表示，產品受矚目可以靠廣告，但要長銷、回購，就必須靠的「品質」說話，「PP石墨烯懶人塑崩褲」百分之百由台灣開發製造，特別將諾貝爾獎背書的石墨烯材質導入紡織布料中，讓運動褲變身成「循環代謝褲」；另外，「石墨烯懶人塑崩褲」大手筆引進價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，讓運動褲變身成為可以雕塑身形的「塑身褲」，穿上後可以繃住贅肉、修飾你的腿部、臀部的線條，看起來更修長結實的視覺效果，穿上就會有感受。

▲▼ 「塑崩粉」敲碗！塑崩褲「海軍藍」限量新色上市、掀搶貨潮 。（圖／業者提供）

▲許多人穿上一周左右就有明顯感受腰圍、臀圍、腿圍變瘦。
「塑崩褲」四合一效果：運動、塑身、養身、循環

穿上石墨烯塑崩褲，它會產生被動式循環的效果，就像持續慢跑一樣，不但能提升循環，幫助熱量代謝，讓運動的表現和效率更好；除此之外，石墨烯與人體交互產生的波長還能保養關節和肌力，是結合運動、塑身、養身、體重管理多種功能的新一代科技運動褲。

▲▼ 「塑崩粉」敲碗！塑崩褲「海軍藍」限量新色上市、掀搶貨潮 。（圖／業者提供）

▲獨家的塑崩織法，不分尺寸、不管是22吋或是46吋的腰圍通通都穿得下，也不會發生鬆脫變形的狀況。

林美秀＆吳淡如合體雙代言
全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買?
●官網獨家優惠組：https://chshop.work/LIQNS
●東森超值組： https://chshop.work/IiUMi

●PP石墨烯官方諮詢專線：
080-000-5199
https://chshop.work/GpmnV
0800-520-367
https://chshop.work/AOT00
●LINE ID：@353xwgrr

https://youtu.be/UP_ilV4hyvE

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
台灣學生7：30到校「也沒比國外優秀」！他指2事：浪費時間
基隆夫妻打高端後3度就醫　四肢癱軟無力留院觀察
快訊／五倍券如何登記預約？　4大管道看這裡
快訊／五倍券加碼要抽籤　「10平台」共超過1300萬份
快訊／國外電商不可用五倍券！　將列國內大型電商不適用名單
快訊／孫生母推輪椅偷錢　他1句話讓媽媽被起訴
快訊／五倍券「綁定數位」更賺！加碼500元餐飲券回饋
快訊／五倍券9月登記、10月領　一路用到明年4月底
快訊／五倍券拍板10月上路！　全民免費領5000、可家戶綁定
各部會振興券曝光！　新增「國旅券」、「好食券」等4款
LIVE／五倍券來了！全民免費領5000　行政院最新說明
快訊／22歲大學生打完高端「全身癱軟」急送醫
快訊／找鄧佳華進來傳HR被電爆　日月光回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「塑崩粉」敲碗！塑崩褲「海軍藍」限量新色上市、掀搶貨潮

限時2天零確診優惠！摩斯咖啡「買1送1」　超商祭「第2杯0元」

耍廢救地球3個月後GG了！營養師：「植物性蛋白＋居家鍛鍊」維持健康好體態

優惠碼快記！漢堡王連7天「送免費華堡」　每日限量2500顆

預購三星Z系列旗艦折疊機　電商「獨家優惠」購機回饋內容整理

黃偉哲「柚」來了！七度上購物台破紀錄力推麻豆文旦　王令麟加碼東森幣

【廣編】舒潔三眼怪系列萌爆登場　揪小7推「三眼怪大軍來襲」集點活動

4種香腸一次吃！中秋限定「烤香腸比薩」來了　加碼起司餅配烤肉

4大超商「+0優惠」來了！咖啡第2杯0元、買2送2

終於等到「+0」回來了！超商限時「咖啡第2杯0元、買2送2」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

基隆女打完高端倒地「診間猝死」 查出主動脈剝離！妹：平常很健康

犬奴想玩魔術杯被擺一道　旺財：人類真是有趣的生物

「塑崩粉」敲碗！塑崩褲「海軍藍」限量新色上市、掀搶貨潮

限時2天零確診優惠！摩斯咖啡「買1送1」　超商祭「第2杯0元」

耍廢救地球3個月後GG了！營養師：「植物性蛋白＋居家鍛鍊」維持健康好體態

優惠碼快記！漢堡王連7天「送免費華堡」　每日限量2500顆

預購三星Z系列旗艦折疊機　電商「獨家優惠」購機回饋內容整理

黃偉哲「柚」來了！七度上購物台破紀錄力推麻豆文旦　王令麟加碼東森幣

【廣編】舒潔三眼怪系列萌爆登場　揪小7推「三眼怪大軍來襲」集點活動

4種香腸一次吃！中秋限定「烤香腸比薩」來了　加碼起司餅配烤肉

4大超商「+0優惠」來了！咖啡第2杯0元、買2送2

終於等到「+0」回來了！超商限時「咖啡第2杯0元、買2送2」

家門口出現大蛇以為「神明現身」　女把毒蛇繞頸上活活被咬死！

日月光HR傳被電慘！鄧佳華147字曝心聲「這份恩情我不會忘」

防非洲豬瘟流竄　台東查獲越籍移工2包不明肉品送驗

抓到聯合國人員就海扁　塔利班施暴行徑曝光！承認女性外出不安全

哥吉拉飯店來了！台北「格拉斯麗飯店」9／14開幕　一晚每人1400元

氣婆婆硬餵2月大嬰喝水　夫妻年薪百萬「全貸買房」網勸退

高端不混打！打完第1劑「繼續接種高端」沒得選　195萬劑BNT甭想了

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

北捷3條線周邊「近1.6萬機車停車格」　8月30日起收費「一天20元」

PSG Unified賽前開嗆Doggo：這週看誰才是PCS第一AD

消費熱門新聞

4大超商「+0優惠」來了

慶「+0」！超商限時咖啡第2杯0元

麥當勞APP改版「3大亮點」搶先看

麥當勞優惠來了！買豬肉滿福堡加蛋送雞塊

優惠碼快記！漢堡王連7天送免費華堡

零確診優惠！摩斯咖啡買1送1

全聯鑽石鍋換購回歸　現省近2萬

咖啡買1送1！超商限量振興隨取卡福袋

耍廢救地球3個月後GG了！

「再睡五分鐘」超商就能喝到！

中秋限定「烤香腸比薩」來了！

超商最新爆汁熱狗堡！鋪滿肉醬＋起司

只有3天！超商獨賣奶蓋手搖飲第2件1元

心美力3 HMO雙重保護配方全新升級上市

更多熱門

相關新聞

林美秀、吳淡如穿塑崩褲秒變瘦

林美秀、吳淡如穿塑崩褲秒變瘦

想要擁有完美好體態，除了瘦身減肥之外，透過穿搭更是可以快速「變瘦」，「Her和她」推出「PP波瑟楓妮石墨烯懶人顯瘦提臀塑崩褲2件組」，穿上視覺效果立刻減5公斤，看起來腿部纖細又瘦長，吳淡如、林美秀都穿上示範，有7分及9分兩種不同長度的款式，更方便穿搭。

天后代言「石墨烯懶人塑崩褲」 網爆大量假貨賣家

天后代言「石墨烯懶人塑崩褲」 網爆大量假貨賣家

沒有海軍藍！iPhone12官網上架新色

沒有海軍藍！iPhone12官網上架新色

今年真有海軍藍iPhone？推特Hashtag洩端倪

今年真有海軍藍iPhone？推特Hashtag洩端倪

iPhone12「海軍藍」外流　低調奢華取代夜幕綠

iPhone12「海軍藍」外流　低調奢華取代夜幕綠

關鍵字：

塑崩褲海軍藍

讀者迴響

熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

館長打高端過一天　曝身體狀況

郭采潔疑秘婚小5歲新歡！男方被爆「騙妹吸毒」濫交

男主持人錄影「起生理反應」！

小A辣掰彎直男！哭認還沒被家人接受：注定不被看好

5種人打高端恐有問題！游淑慧批應早說

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

長髮妹當街被壓地脫內褲！色男擄人硬上

以為中威力彩1千萬！她秒提離職　下秒臉綠

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

首批BNT「12-18歲學生」先打　檢驗封緘後才能用

陳時中接受「復必泰」標籤　律師點出關鍵原因

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面