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沒有海軍藍！iPhone12官網新色上架　「是你最愛的顏色」：果粉看了直上

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▼蘋果iPhone 12 Pro，。（圖／取自蘋果）

▲iPhone 12 Pro外觀大改先前圓角輪廓，採用更加銳利、方正的設計。（圖／取自蘋果）

記者崔子柔／綜合報導

Apple今（14）日凌晨舉辦秋季第2次發表會，iPhone12系列四種機型問世，先前流出的「海軍藍」渲染圖掀起外界關注，但發表會中根本沒有出現「海軍藍」，iPhone12就是普通的藍色，而Pro系列則以「太平洋藍」命名。

去年iPhone11Pro夜幕綠上市後，就頻有消息傳出新一代iPhone會推出「海軍藍」，頗具質感的渲染圖掀起果迷轟動。

▼蘋果iPhone 12、mini、Pro、Pro Max台灣上市。（圖／取自蘋果）

▲四款機型分別在10月16日、11月6日開放預購。（圖／取自蘋果）

不過今日發表會中，iPhone12有藍、綠、紅、白、黑5色，其中藍色就是普通的深藍色。而iPhone12 Pro則有銀色、石墨色、金色、太平洋藍可選。

不論是中文介面或英文介面，4款iPhone12機型都沒有以「海軍藍」命名，不過新推出的顏色及外型設計呈現超高質感，仍然很受外界歡迎。

▲▼ 。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲▼iPhone12四種新機型顏色皆無以「海軍藍」命名。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲▼ 。（圖／翻攝自蘋果官網）

發表會過後，PTT「iOS板」上出現多個討論串，不少網友開始交流意見，「藍色是你最愛的顏色」、「太平洋藍色已經看到蠻多果粉喊直上了」，但也不少人對價格產生質疑，「2020了，還盤子價格，給果粉買，Pass」、「對照匯率有點盤 不過note20u價格更唬爛」、「價格有夠臭，信仰價值多收你5000」。

▼PTT出現多個討論串。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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