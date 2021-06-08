仿很大！天后代言「石墨烯懶人塑崩褲」 網爆大量假貨賣家

▲業者與代言人林美秀、吳淡如在粉專發出聲明，痛斥盜版者在疫情期間還詐騙消費者金錢！並呼籲消費者要到指定的通路購買「石墨烯懶人塑崩褲」，才有保障。

圖、文／PP醫療級石墨烯提供

由雙天后吳淡如、林美秀代言、六月三日才正式在台上市的「石墨烯懶人塑崩褲」，推出三天就大賣上千組，因為產品話題度高、銷售不俗，不到一周，網路竟爆出大量「假貨賣家」，不但盜用代言人的新聞影片和肖像，開設一頁式網頁，還以『買一送一』的方式，企圖詐欺消費者金錢；業者一天就收到多起消費者投訴，目前已經報請相關單位處理，並呼籲大眾，仿冒產品根本沒有石墨烯材質，完全沒有功效；甚至在來路不明的賣場上，還有收到錢不出貨的惡劣行為，不要被詐騙集團給騙了！

▲消費者在「蝦皮賣場」用半價買到「石墨烯懶人塑崩褲」假貨，品質低劣，穿一次後皮膚出現過敏、紅腫，才發現是買到假貨。

業者發出聲明 可電0800免費專線檢舉、查詢

業者聲明，蝦皮賣場上的都是假貨，目前臉書上只有「PP醫療級石墨烯」粉絲團是官方粉專（第一篇貼文時間是2020年11月9日）；官方粉專、代言人粉絲團上的購買網址，以及網路授權通路：PP醫療級石墨烯、雲集匯、大老闆聯盟、MOMO、東森、生活市集、松果、check2check、Shopping99、Pchome、viva、屈臣氏、康是美、阿瘦皮鞋販售的才是「正版產品」，也歡迎有疑問的消費者可以直接打電話到PP石墨烯官方免費專線：080-000-5199或0800-520-367。

獨特黑科技 「石墨烯布料」穿上小一號、身形更好

織品業者表示，石墨烯是一種很特殊的物質，除了導熱快、強度高，它還會釋放出高能量的遠紅外波，與人體的分子產生共振，增加身體的循環代謝；穿上石墨烯塑崩褲，不但能提升循環力，穿上之後就可以明顯感受收腰圍、縮臀腿的效果；除此之外，還能強化、保養下半身，還能讓運動效能更好，達到加速有氧的效果，這些都是一般布料沒有的效果。





▲石墨烯懶人塑崩褲有很好的塑身效果，穿上後明顯更緊實。





▲石墨烯塑崩褲能提升循環，穿上後可以繃住贅肉、修飾腿部。

石墨烯塑崩褲大賣 切中居家防「溢」風潮

「石墨烯懶人塑身褲」大賣，主要是打中疫情期間，除了「居家防疫」、還要「居家防溢」的風潮，「PP石墨烯懶人塑崩褲」也可以達到雕塑身形的效果；100%台灣製造的「PP石墨烯懶人塑崩褲」除了保養效果、也是一條的「塑身褲」，它運用了強大的塑崩織法，可以不分尺吋、不論是22腰或46腰通通都穿得下；穿上後可以繃住贅肉、修飾你的腿部、臀部的線條，看起來更修長結實，達到七頭身變九頭身的試效果。



▲獨家的塑崩織法，擁有超強的伸縮彈性，不分尺寸、不管是22吋或是46吋的腰圍通通都穿得下，也不會發生鬆脫變形的狀況。



吳淡如、林美秀代言

正版石墨烯懶人塑身褲這裡買

官方授權通路：PP醫療級石墨烯、雲集匯、大老闆聯盟、MOMO、東森購物、生活市集、松果購物、shopping99、check2check、PChome、ViVa美好購物網、屈臣氏、康是美、阿瘦皮鞋

●官網體驗組：https://lihi1.com/gOnSC

●東森超值組：https://lihi1.com/0czlf

●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367

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