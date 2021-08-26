伊朗「死海」快死了！　中亞最大鹹水湖30年縮水一半變沙漠

▲伊朗爾米亞湖（Lake Urmia）面積銳減，未來恐完全消失。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

爾米亞湖（Lake Urmia）位於伊朗西北部，為境內最大鹹水湖，因為湖中鹽分多，人可以毫不費力地浮在水面上，所以與中東的死海一樣都是著名的旅遊景點。近年來，由於上游興建攔水壩，導致注入湖泊的水量銳減，爾米亞湖面積一年比一年小，渡輪甚至直接擱淺在湖中央，未來可能整個面臨整個湖消失的慘況。

《CNN》報導，20年前為爾米亞湖的全盛時期，當時許多餐廳和飯店在湖的周圍林立，大批的遊客奔著湖中，具有療效的的泥漿而去，以及想體驗不靠物品，浮在水面上的感覺，因此讓爾米亞湖成為伊朗重要的觀光景點。

數據顯示，爾米亞湖正在以飛快的速度消失，從1990年代的5400平方公里縮減到如今的2500平方公里，不少專家表示，未來可能完全消失。

報導指出，爾米亞湖縮減的主要原因為過度開發，攔水壩的出現就是一個證明，攔水壩會使本來要流入湖中的水大量減少，且伊朗正面臨50年來最嚴重的乾旱，就算降雨，也會被快速蒸發，但是當地能源部研究也顯示，湖面積的縮減，氣候因素只佔30%，大部分仍要歸咎於過度開發。

爾米亞湖位於伊朗西北角的東、西亞塞拜然兩省之間，湖的形狀像一隻海馬，湖水含鹽分約為一般海水的六倍，不適合魚類生存，湖內只有水生甲殼類動物的鹽水蝦（鹵蟲屬）能夠生存。由於面積持續縮小，剩下的湖水鹽分濃度會變多，影響爾米亞湖周圍的灌溉農業，附近的農民普傑貝利（Kiomars Poujebeli）受訪時就表示，鹹水的災難就快要使我們無法耕作了。