驚悚虐囚瞬間曝光！伊朗監獄實況外流　獄卒施暴、犯人昏迷遭拖行

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

伊朗德黑蘭埃溫監獄（Evin Prison）驚爆虐囚事件，依據駭客組織公布的監視器畫面，在2020年至2021年間，獄卒暴力圍毆上銬囚犯，甚至一名倒在戶外的癱軟男子，在半昏迷狀態下被拖行到監獄。監獄負責人24日證實此事並公開道歉，強調會擔起一切責任。

綜合太陽報、半島電視台等外媒報導，埃溫監獄關押的人大多是政治犯、雙重國籍囚犯，長期以來飽受外界質疑批評，原因就是人權受到侵犯。如今，依據駭客「阿里的正義」（Adalat Ali）所曝光的影片，可見囚犯飽受虐待。

ویدیویی که گروه هکری «‌عدالت علی» برای ایران اینترنشنال ارسال کرده، ضرب و شتم یک زندانی از سوی ماموران در زندان اوین را نشان می‌دهد. در این ویدیو مشخص است که ماموران یک زندانی دستبند به دست را به شدت کتک می‌زنند. تاریخ ویدیو مربوط به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ است. pic.twitter.com/h5fThX3JP0 — ايران اينترنشنال (@IranIntl) August 23, 2021

畫面顯示，有監獄警衛對一名上銬的男性囚犯施暴，高舉右手猛力對著犯人頭部大力毆打，緊接著一旁多名獄卒見狀也上前，其中一人也跟著出手痛毆，讓犯人直接縮在地上。

▲男子在半昏迷狀態下，被人拉住雙手拖行進監獄。（圖／翻攝自推特）

另段影片則顯示，一名男子不知原因倒臥在監獄外頭，在半昏迷狀態下，被人拉住雙手拖行到監獄，但中間過程手法粗暴，多次被扔在地上，期間神職人員見狀直接從他身上跨過。

現已知這些影片所拍攝的事件均發生在2020年至2021年間，由於受到新冠疫情影響，部分獄警戴著口罩。監獄負責人邁赫迪（Mohammad Mehdi Haj Mohammadi）24日證實影片的真實性，並公開道歉，且透過推特表示，將為影片中那些「不可接受的行為」擔起所有責任，誓言肇事者將受懲處。

درخصوص تصاویر #زندان_اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوندمتعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد،#عذرخواهم. — محمدمهدی حاج محمدی (@Mmhajmohammadi) August 24, 2021

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