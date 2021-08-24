植愛中秋柚「屏」安　為佳節加入「善」滋味

▲中洲建設股份有限公司黃啟倫董事長（中）購買200箱柚子 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受疫情衝擊，善款銳減，創世基金會屏東分院推出中秋禮盒義賣，中洲建設股份有限公司與屏東縣後備指揮部獲悉，今(24)日到該分院為守護植物人的白衣天使加油打氣，訂購屏安袖響應，籲請民眾共襄盛舉。

創世屏東院發起「植愛中秋 柚屏安」活動，清泉果園連續第6年提供文旦柚禮盒義賣，皮薄肉細甜度佳，深受中洲建設股份有限公司黃啟倫董事長青睞，今年再度預訂200箱致贈客戶；屏東縣後備指揮部指揮官周俊善上校，展露「國軍有愛」，行動參與社會公益，認助150盒屏安月餅，為疫情中的弱勢注入一股暖流。

而在疫情期間化身防疫煮婦上網路平台録製影片敎大家做菜的中洲小英董娘，現場以麻豆文旦柚，大展廚藝，帶來清爽多汁、甜中帶酸的「鮮柚鮮蝦」、「柚子雞湯」等創意料理，分享善循環力量。

創世基金會屏東院「植愛中秋 柚屏安」活動，文旦有5斤459元、10斤799元；另有屏安月餅禮盒379元，大甲芋香流芯禮盒279元，每盒皆附贈義工手作拓印小卡及中秋小月兔。即日起接受預訂，愛心專線(08)721-0038，柚屏安小組。

►Her今天推出「契爾氏」超熱賣人氣商品特價！契爾氏冰河醣蛋白保濕霜125ml：原價1850元、特價1420元