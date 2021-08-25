【上將捲共諜案4】淘寶橡皮艇突破海防　美智庫示警共軍鎖定台中港

除了共機貼海低飛外，另一項值得注意的是，今年4月30日深夜，海巡署在台中港碼頭堤防逮到一名中國籍周姓男子偷渡來台，周嫌宣稱花人民幣一萬6千元從淘寶網買一艘橡皮艇，再外掛舷外機，以汽油為動力，一早從福建省石獅市出發，當晚即抵達台中港，如入無人之境。

圖、文／鏡週刊

周男憑著一艘橡皮艇橫渡台灣海峽，又接連突破海巡與海軍的雷達偵測防線，凸顯國安出現重大漏洞，國安單位懷疑共軍極可能利用雷達誤判小型橡皮艇的船跡與浪跡，藉此測試我岸巡雷達偵蒐能力，目前已在岸邊加設熱顯像儀，並全面注意雷達回跡的可疑目標，以杜絕類似狀況再發生。

就在國安單位補破網之際，本月9日，台中大安海域又發現中國偷渡客上岸的跡象，海巡署獲報岸邊有一艘不明快艇，船上有救生衣及書寫中國簡體字的民生物資，台中警方加入協查行列，增設臨檢點盤查，卻未逮到偷渡客，引起地方恐慌。

由於一艘橡皮艇或快艇就能突襲登陸台中地區，萬一中國特戰部隊循此模式搶占港埠要地，再引導共軍部隊上岸，恐成國安一大破口。華府智庫「2049計畫協會」本月初即對台示警，提到台中港是共軍進行登陸作戰最適切的地點，因為若從運輸角度觀察，港口比起沙灘更有效率。

其他例如高雄港、台北港與安平港則是潛在目標，至於軍用的左營、基隆、蘇澳等港口，因防禦嚴密，開戰後肯定會成為重點空襲目標，研判是共軍認為最難攻占的港口。

對於這一連串測試或突襲所造成的國安漏洞，是否與共諜組織滲透我方高階將領有關？相關單位仍不願遽下定論，但軍方已早有警覺，多次在台中地區進行演練，包括去年漢光演習及3年前的一項祕密軍事操演，海軍陸戰隊偵搜大隊都曾利用橡皮艇模擬共軍在台中地區搶灘的登陸過程，國防部除了運用無人機進行空中勘察，也不斷修正沿岸部署火力，以防範中共突擊登岸。



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