4類型男人易偷吃！年紀「逢9」愛吃「幼齒」　她解析：只為想回春

▲男人出軌究竟是一時意亂情迷，還是本性使然？（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



實習記者陳妙津／綜合報導

男人出軌究竟是天性花心、管不住下半身，還是想證明自己？兩性作家欣西亞今天在臉書整理出「四大類型的男人容易偷吃」，並分析每種類型的特徵及偷吃習慣，不過也強調這4種類型只是「容易偷吃」，不是一定會偷吃，若另一半符合上述條件，也不用太過緊張，只要平時多經營彼此的感情，多表達情意，多溝通想法，「當妳跟他是個完整的圓，外力想攻，也自然攻而不破！」

欣西亞在臉書粉專「欣西亞和Shane任翔」歸納分析「四大類型的男人容易偷吃」：

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1、大好人型

大好人型的特徵是溫柔、斯文、說話輕聲細語、很有禮貌，重點是不會或不懂得拒絕別人。如果有異性對他釋放好感，好比請吃飯或請喝咖啡，大好人的直覺會是要「報恩」，然後就會同樣對待回去而產生互動，假若異性主動貼身靠近，大好人也會因為擔心推開女生很失禮，甚至怕尷尬說不出「我已經有女友了」而縱容對方，就順理成章又莫名其妙的出軌了！

2、逢九型

多數人對於人生即將踏入另一個階段，內心通常產生焦慮，所以當男人的年紀是29、39、49...，有些人會自我懷疑，有些人則碰上中年危機，在種種情緒起伏下，難免想做些離經叛道的事證明自己。這種情況，如果身旁有伴，年紀大的人比年紀輕的人更容易偷吃，而且還可能吃的是「幼齒」，只為了想回春，再年輕一次。

▲「逢九型」男子在種種情緒起伏下，難免想做些離經叛道的事證明自己。（示意圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）



3、位高權重型

這種男人的地位處於眾星拱月，可以呼風喚雨，對下屬呼來喚去，底下的人都是抬頭仰望他，也可能會因為職權地位，萌生出「沒人能跟我說不」的自得意滿，把自己當古代掀綠頭牌的皇帝，忍不住拈花惹草。

4、網路成癮型

社群軟體中毒使用者會希望自己永遠是目光下的焦點，享受朋友或旁人給予的關注，因此當異性親近，內心自然泛起陣陣漣漪，如果又正好看對眼，很難不擦槍走火。

不過欣西亞也強調，上述類型只是「容易偷吃」，並非「一定偷吃」，若另一半有如此跡象也不必太擔憂，建議平時多經營彼此的感情，多表達情意，多溝通想法，「當妳跟他是個完整的圓，外力想攻，也自然攻而不破！」