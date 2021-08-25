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高端開打3天「已4人猝死」　4例初判死因、調查進度一次看

 記者趙蔡州／綜合報導

國產高端疫苗23日開放施打，除了有許多公眾人物力挺外，總統蔡英文更是在第一時間接種，不過截至25日為止，短短3天就傳出4起接種後死亡案例，包含56歲桃園陸姓作家、44歲桃園溫姓男子、41歲基隆王姓女子及39歲新北彭姓男子，死因仍在持續釐清中，指揮中心日前也分別說明最新情況。

▲▼高端疫苗開打 新北三重體育館。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高端開打3天4死，指揮中心說明原因，4人一次看。（圖／記者呂佳賢攝）

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56歲桃園陸姓作家

知名作家陸之駿23日接種高端疫苗，當天還在臉書發文「很榮幸，我們一家三口都和蔡總統同一梯打高端」，不料24日上午9時許被家人發現，躺在床上沒有呼吸心跳，到院前已經死亡。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對陸姓作家死亡案例，初步判斷有心肌梗塞可能性，但是到院前死亡，所以要由司法相驗，預計26日將進行解剖，由檢察官做相關判定。本次死亡案例，也是高端疫苗不良事件死亡通報的第一位。

▲桃園市溫姓男子23日施打高端疫苗，休息2天後上班竟昏倒，送醫急救仍宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園溫姓男子23日施打高端，休息2天後上班竟昏倒，送醫後宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

44歲桃園溫姓男子

溫男23日接種高端疫苗，不料25日在工作時突然昏倒，同事見狀趕緊撥打119送醫，但急救後仍然宣告不治。

指揮中心發言人莊人祥25日表示，溫男有糖尿病史，體重約120至130公斤，昏迷後失去呼吸心跳，救難人員趕到後現場電擊4次，可惜仍在到院前死亡，新冠快篩、PCR均為陰性，詳細死因仍待法醫相驗。

▲▼新北蘆洲毒蟲打高端死亡。（圖／記者陳雕文攝）

▲彭男23日施打高端疫苗後，隔天被父親發現昏迷。（圖／記者陳雕文攝）

39歲新北蘆洲彭姓男子

彭男23日施打高端疫苗後，24日中午11時許被父親發現昏倒在浴室，緊急送醫後仍宣告不治。

莊人祥表示，死者沒有任何慢性病史，但有過吸食毒品的紀錄，當時施打第一劑後，沒有特別症狀，直到24日上午施打毒品，中午後才被發現失去呼吸心跳。

警方調查，彭男過去有多次吸毒紀錄，事後還在其住家中搜出「海洛因」及「安非他命」等毒品。檢警25日相驗遺體，初判彭男死因為毒物過量導致心肺衰竭，對此家屬沒有意見，因此後續決定不予解剖。

▲▼基隆41歲女打高端猝死。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲基隆41歲王女打高端後，在洽公途中猝死。（圖／記者邱中岳翻攝）

41歲基隆王姓女子

王女居住在基隆市，24日上午在市區接種疫苗後，下午到北市捷運西門站與朋友相約洽公，不料過程中突然身體不適倒地，送醫搶救後宣告不治。

醫院搶救後，初步認定死因為「心肌梗塞」，檢警25日與會同王女家屬，在台大醫院相驗遺體，但無法認定女子死因，家屬要求解剖釐清真相，預計在9月3日進行解剖。

指揮中心專家小組召集人張上淳表示，王女經過電腦斷層掃瞄後，發現有主動脈剝離現象，且剝離範圍大，一直延伸到主動脈跟心臟，造成心包膜中大量積血，壓迫心臟無法供血，情況相當危急，導致最後無法救回。

張上淳指出，由於家屬希望進行司法相驗，後續會再加上司法相驗結果，做最後判定。

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