轎車遭機車撞上　他關心騎士傷勢給2千壓驚！事後挨告肇事逃逸

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區一部轎車20日上午9點多行經學成路國成街口，與機車發生擦撞，轎車駕駛下車關心倒地騎士，期間不斷詢問，「你還好嗎？要不要報案呢？要不要去醫院？」騎士未回應，後來駕駛拿出2千元給騎士壓壓驚，雙方各自離去。後來騎士跑去報案，還對轎車駕駛提告肇事逃逸、過失傷害。

▲▼轎車與機車發生擦撞。（圖／記者陳雕文翻攝）

回顧當時，78歲黃姓老伯開車載妻子外出購物，車輛走在主幹道，與支道的21歲許姓騎士發生擦撞，黃男將車臨停在路中央，上前關心許男的傷勢，並協助牽起機車且出言詢問「要不要報案？」四肢擦傷的許男未回應，但黃伯心疼年輕人受傷，仍包了2千元紅包，許男收下，雙方各自離去。事後許男報案並提告。

▲事故聯單顯示，許男事後報案，稱黃伯肇事逃逸。（圖／記者陳雕文攝）

黃伯接到警方通知作筆錄，直呼不可思議，認為明明有關心傷勢，還有問許男要不要報案，甚至給他2千元的紅包，沒想到事後遭反咬。據了解，許男認為黃伯是想塞錢了事趕快走，且不滿黃伯未經同意就把他的機車牽起來。

警方解釋，當時路口為綠燈，轎車走在主幹道，機車走在支道，因此若發生車禍，一般而言支道車輛的肇責比較高。再從監視器來看，車禍發生後，黃伯的確有下車接觸許男，雙方在現場停留時間約9分鐘。

三峽警分局呼籲，發生車禍時，建議民眾應待在安全處並立即打電話報案，由警方介入調查，以避免後續爭議。

▼雙方車速都不快，車損並不嚴重。（圖／記者陳雕文翻攝）