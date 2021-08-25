　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

轎車遭機車撞上　他關心騎士傷勢給2千壓驚！事後挨告肇事逃逸

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區一部轎車20日上午9點多行經學成路國成街口，與機車發生擦撞，轎車駕駛下車關心倒地騎士，期間不斷詢問，「你還好嗎？要不要報案呢？要不要去醫院？」騎士未回應，後來駕駛拿出2千元給騎士壓壓驚，雙方各自離去。後來騎士跑去報案，還對轎車駕駛提告肇事逃逸、過失傷害。

▲▼車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼轎車與機車發生擦撞。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

回顧當時，78歲黃姓老伯開車載妻子外出購物，車輛走在主幹道，與支道的21歲許姓騎士發生擦撞，黃男將車臨停在路中央，上前關心許男的傷勢，並協助牽起機車且出言詢問「要不要報案？」四肢擦傷的許男未回應，但黃伯心疼年輕人受傷，仍包了2千元紅包，許男收下，雙方各自離去。事後許男報案並提告。

▲▼事故聯單顯示，許男事後報案，稱黃伯肇事逃逸。（圖／記者陳雕文攝）

▲事故聯單顯示，許男事後報案，稱黃伯肇事逃逸。（圖／記者陳雕文攝）

黃伯接到警方通知作筆錄，直呼不可思議，認為明明有關心傷勢，還有問許男要不要報案，甚至給他2千元的紅包，沒想到事後遭反咬。據了解，許男認為黃伯是想塞錢了事趕快走，且不滿黃伯未經同意就把他的機車牽起來。

警方解釋，當時路口為綠燈，轎車走在主幹道，機車走在支道，因此若發生車禍，一般而言支道車輛的肇責比較高。再從監視器來看，車禍發生後，黃伯的確有下車接觸許男，雙方在現場停留時間約9分鐘。

三峽警分局呼籲，發生車禍時，建議民眾應待在安全處並立即打電話報案，由警方介入調查，以避免後續爭議。

▼雙方車速都不快，車損並不嚴重。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
水神夜襲11縣市！升級豪雨警戒　「雷雨彈」猛炸半個台灣
快訊／基隆30歲夫妻打高端「癱軟、四肢無力」　今晚再次送醫
桃園男打完高端後突「倒地猝死」　妻悲痛發聲
快訊／高雄也淪陷！驗出首例非洲豬瘟荷葉包肉　已賣光光
鄧佳華「離職日月光」　不甘心淚崩：命運在捉弄我
「地區選這國家」提升舊iPhone速度！　達人曝：有可能
名醫神預言「本土+0」　再曝台灣下一步考驗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／基隆30歲夫妻打高端「癱軟、四肢無力」　今晚再次送醫

桃園男打完高端2天後上班突「倒地猝死」　妻悲痛：無法接受

轎車遭機車撞上　他關心騎士傷勢給2千壓驚！事後挨告肇事逃逸

白犬狂吠失蹤婦浮現大排　巡守隊離奇完成任務！回頭救狗不見蹤影

快訊／高雄19歲男欲攻擊母親　遭父充電線勒頸搶救17hrs不治

兩派人馬談判…台南男骨盆中彈「腸子被射穿」！躺加護病房觀察中

獨／41歲女打完高端不治！送醫途中說這句話...母見遺體哭癱

快訊／阿里山林鐵佳人山平交道土石崩塌　機具搶修救出53人

勞動基金炒股案被押9個月　前勞金局組長游迺文500萬交保

2度性侵落單女判10年半　惡狼提再審...法官批：浪費司法資源

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

快訊／基隆30歲夫妻打高端「癱軟、四肢無力」　今晚再次送醫

桃園男打完高端2天後上班突「倒地猝死」　妻悲痛：無法接受

轎車遭機車撞上　他關心騎士傷勢給2千壓驚！事後挨告肇事逃逸

白犬狂吠失蹤婦浮現大排　巡守隊離奇完成任務！回頭救狗不見蹤影

快訊／高雄19歲男欲攻擊母親　遭父充電線勒頸搶救17hrs不治

兩派人馬談判…台南男骨盆中彈「腸子被射穿」！躺加護病房觀察中

獨／41歲女打完高端不治！送醫途中說這句話...母見遺體哭癱

快訊／阿里山林鐵佳人山平交道土石崩塌　機具搶修救出53人

勞動基金炒股案被押9個月　前勞金局組長游迺文500萬交保

2度性侵落單女判10年半　惡狼提再審...法官批：浪費司法資源

輔導減班休息事業單位　台南市勞工局保障勞工權益

「爆床照粉絲」再PO聊天紀錄！　暗嗆Lucas非親自道歉：算什麼男人

打球囉！雙北運動場域解禁一次看　全程須佩戴口罩

「政府應停打高端」　趙少康批陳時中：死因沒確定就開始帶風向

高端開打3天「已4人猝死」　4例初判死因、調查進度一次看

鬼月穿搭有禁忌！破褲會被當同類，「露肩」款式小心引色鬼上身

柯震東戀上大15歲人妻女星　女方曝愛上他過程：很簡單不自覺

水神夜襲11縣市！升級豪雨警戒　「雷雨彈」猛炸半個台灣下得更晚

劉德華「10年替身」熬成影帝！新片橫掃國際大獎

快訊／基隆30歲夫妻打高端「癱軟、四肢無力」　今晚再次送醫

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

基隆女打完高端「倒捷運站猝死」　家屬：疫苗問題

2月大男嬰沉魚池19年　狠母鬼月祭拜被警活逮

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝

拒「換妻」老公竟出大絕　帶正妹砲友多人連結

獨／41歲女打完高端不治！母見遺體哭癱

岡山男遭父親充電線勒脖　臉色發黑倒地

「11P性愛趴」3女激戰8男　邪惡淫媒曝光

「含兒子小GG」　漫畫家夫妻下場曝

即／高雄19歲男欲攻擊母親　遭父充電線勒頸不治

蘆洲男打高端「隔天暴斃」！相驗結果出爐

高端疫苗開打3天4死　高大成推測作家死因

桃園新增20處闖紅燈科技執法　9/1上路

更多熱門

相關新聞

瑪莎拉蒂一恍神現噴200萬維修費

瑪莎拉蒂一恍神現噴200萬維修費

日前北市中山區深夜，發生一起瑪莎拉蒂Quattroporte S Q4追撞前方垃圾車的意外事故；根據警方初步調查，這台瑪莎拉蒂是由劉姓男子向朋友借來，當時因為一時恍神未注意前方路況，不慎撞擊前方由蕭姓男子駕駛的垃圾車

台東水泥預拌車翻落田！　24歲駕駛「甩噴車外」傷重身亡

台東水泥預拌車翻落田！　24歲駕駛「甩噴車外」傷重身亡

即／台62大華系統接國1貨櫃車翻覆　駕駛受困

即／台62大華系統接國1貨櫃車翻覆　駕駛受困

即／豐原貨車撞電線桿！3傷1受困車頭毀

即／豐原貨車撞電線桿！3傷1受困車頭毀

撞倒路邊機車肇逃　竟辯「保時捷隔音較好」

撞倒路邊機車肇逃　竟辯「保時捷隔音較好」

關鍵字：

車禍肇事逃逸紅包壓驚

讀者迴響

熱門新聞

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

李洋父：不排除不當土銀公務員　離開月損至少9萬

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

快訊／「FBI帥哥」鄧佳華做一週離職了　日月光證實：培訓考核沒過

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

快訊／Lucas手寫信認罪：對不起讓你們失望了

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

牧師聲稱會復活　活埋3天嚇壞信徒

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面