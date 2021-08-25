白犬狂吠失蹤婦浮現大排　巡守隊離奇完成任務！回頭救狗不見蹤影

▲彰化婦人失蹤多日在大排下被找到。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名婦人21日外出，中元節深夜被人發現機車停在社頭鄉八堡一圳旁，直到23日永靖鄉五福社區守望相助巡守隊，前往員林萬年路大排水溝協尋，仍尋無所獲，神奇的是卻看到一隻白色米克斯犬就站在5米淺灘處吠叫，才往前要救狗時，就發現張婦，但她人已明顯死亡，再轉頭要救狗時，狗卻已經不見蹤影。

▲消防人員在5米深的大排找到婦人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，婦人21日早上未告知家人騎機車出門，家人等到中午仍未看到她返家，因此在網路po文協尋，直到22日中元節深夜機車被人發現停在頭鄉張厝村八堡一圳河岸附近，社區發展協會理事長到社頭消防分隊請管制站關水門，派出所調閱監視器也沒有看到張婦出入的蹤跡。

23日早上6點多，20多名巡守隊員沿著水深3至5公分圳溝兩旁往下游員大排水方向尋找，找了快3小時仍沒著落，接著由第二大隊副大隊長江錦松指揮，往北沿著社頭、員林、員西、大村等處搜索。

▲許多鄉民出動協尋。（圖／記者唐詠絮翻攝）

當時一群人正經過員林市萬年路76線下方匯流處時，突然聽到有狗叫聲，定睛一看竟有隻白色的米克斯站在5米淺灘處穿梭徘徊，決定將小狗從水裡救起，結果就看到一具人體，趕緊先將溺者吊起，家屬也確認是失蹤婦人，但後來要救這隻狗時，白狗卻不知何時消失不見。

這起事件發生令人嘖嘖稱奇，找到張婦機車是中元節深夜，接著白狗引路發現屍體，讓人不禁聯想到是好兄弟在冥冥中庇佑，順利帶祂返家。

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