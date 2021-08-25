鼓勵境外生住「集中檢疫所」　教長：一天1500元！14天省4.2萬元

▲境外生日前赴教育部前提出訴求，盼入境簡化流程。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

教育部日前宣布，1萬3千名境外生可來台讀書。教育部長潘文忠今（25日）指出，指揮中心已調度1500床集中檢疫所床位供境外生入住，但考量學生經濟狀況，費用只收3分之1，從原本1天4500元，減至只收1500元。

隨著國內疫情穩定，教育部日前宣布，將開放三類境外生入境，包含境外學位生（僑生、外國學生、港澳生、陸生）；外交部台灣獎學金、教育部華語文獎學金受獎學生；雙邊互惠以及特殊政策專案入境的學位生。

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潘文忠說明，依照指揮中心規定，若外籍人士是來自高風險地區，需要強迫入住集中檢疫所，非高風險地區外籍人士，則是尊重他們的檢疫地區選擇，目前指揮中心已提供集中檢疫所1500床，鼓勵校方引導境外生，優先入住集中檢疫所。

潘文忠也提到，原本外籍人士入住1天是要4,500元，指揮中心特別考量到學生不是一般人士，因此給予更低的價格，將降至每天1,500元，比一般的外籍人士減少了3千元。以檢疫14天而言，就能省下4萬2千元。

潘文忠也說，境外生如果選擇防疫旅館進行居家檢疫，則依交通部規定辦理相關補助；若是住在經地方衛政單位通過、符合獨棟一人一室的校外宿舍，各大學也會有優惠措施。