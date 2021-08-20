1.3萬境外生、華獎生可以來了！　居檢14天＋自主管理7天才可入校

▲境外生權益小組早上才赴教育部陳抗，晚上就傳來境外生可入境的好消息。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

1.3萬名境外學位生和華獎生可以來台了！中央流行疫情指揮中心今（20日）批核「境外生專案入境作業計畫」，教育部預計下週一發文各大學，重啟境外生入境我國就學，學生入境後需進行居家檢疫14天，檢疫結束後須再進行7天自主健康管理，期滿後始得入校。

有關境外生專案入境作業，教育部指出，指揮中心今日已批核，教育部將依指揮中心意見修正申請及防疫作業，重要原則如下，預計下週一發文，重啟境外生入境，並請學校預為通知境外生準備：

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（一）入境前：

1. 新生及未持有效簽證/居留證/中華民國入境許可證之學生，由學校先行造冊送部函轉外交部領事事務局及內政部移民署受理學生辦理簽證或入出境許可證。

2. 學生取得簽證後，訂妥班機及檢疫場所後，通知學校透過線上申請取得同意函，並於登機前應檢具3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告。

（二）入境後：依規定於入境時採深喉唾液及進行PCR檢測，並於檢疫場所進行居家檢疫14天，檢疫期滿前(檢疫第12至14天)PCR檢測，此外第10至12天須以「家用快篩」採檢一次。

（三）檢疫結束後：須再進行7天自主健康管理，期滿後始得入校。